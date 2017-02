En cuanto a la intromisión de EU en asuntos de México, no debemos ignorar que ésta se da desde el momento en que nuestro país acepta la cooperación militar...

Lo que faltaba en el discurso beligerante hacia México, de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha ventilado esta semana en los medios a través de filtraciones que, apuntan expertos en el tema, tienen huella de la Casa Blanca: el ofrecimiento-amenaza de enviar tropas a la frontera. Nada nuevo si recordamos que la Patrulla Fronteriza es una fuerza paramilitar con entrenamiento, armamento y equipo para detener no sólo a migrantes sino a los que Trump llama “bad hombres”, y esa fuerza está ahí permanentemente y será reforzada con más agentes y el nuevo muro.

Lo nuevo, entonces, no es la amenaza del magnate-presidente de EU de enviar al Ejército a la porosa frontera con nuestro país, sino el tono con que “conversa” con el mandatario mexicano y otros; un discurso carente de diplomacia (por decir lo menos) no puede tener cabida en el líder de una nación poderosa… ni permitirlo sus contrapartes.

Por otra parte, la presencia de tropas estadunidenses en nuestro país data desde nuestra historia independiente, pues México ha sido clave en la estrategia norteamericana (1847, 1910, 1914), en algunos casos EU contó con el apoyo de grupos en conflicto, lo que ocasionó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio en el siglo XIX.

Ya es ganancia que los gobiernos mexicanos no hayan aceptado la instalación de bases militares en nuestro territorio, aunque intentos los hubo. El caso de Bahía Magdalena, en Baja California Sur, es un ejemplo que ya abordaremos en otros Acaecimientos.

En cuanto a la intromisión de EU en asuntos de México, no debemos ignorar que ésta se da desde el momento en que nuestro país acepta la cooperación militar, vía tratados comerciales (Tlcan) o con la Iniciativa Mérida, programa que, por cierto, no se ha tocado en la nueva relación con el gobierno estadunidense, pero no debe demorar en que Trump le eche un vistazo y recorte o cancele los millonarios recursos destinados a seguridad, principalmente.

Todo es cuestión de tiempo, y a ver cómo lo sortea el gobierno de Peña Nieto.