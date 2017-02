Oportunismo y gandallismo

Entre la elección de junio del 2016 y los días transcurridos de los gobiernos municipales y del Estado, todavía los habitantes quintanarroenses mantienen la expectativa de hasta cuándo y cómo se verán verdaderos avances respecto al efectivo cambio de actitudes y conductas que convenzan a la sociedad de que, tanto la administración gubernamental como la XV Legislatura y los Cabildos, actuarán acordes a los compromisos de campaña.

La observación actual se centra en escuchar discursos sobre el futuro prometedor para la sociedad, en general, pero se nota que el pequeño empresariado cierra negocios por falta de liquidez de la población, los empleos disminuyeron notoria y drásticamente en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, principalmente en la Ciudad Capital, Chetumal, y no es privativo de la administración actual, olvidando que la empleomanía en Chetumal era sostenida por los gobiernos al carecer de otras actividades de la iniciativa privada.

Ahora se sustituyeron a muchísimos chetumaleños por personas ajenas y sin residencia en el Estado y para satisfacer los tratos de campaña en la que la aportación externa no fue en productividad de votos para dar el triunfo a Carlos Manuel Joaquín González pero sí, ante la necesidad de ser representante de partido político, la coalición PAN-PRD, se prestaron para tal efecto y se la están cobrando como si el triunfo fuera propio.

Y llegaron como conquistadores a reclamar y ocupar espacios que los chetumaleños hacía tiempo que tenían y que la culpa de los sucesos con los allegados a Roberto Borge Angulo obligaron a promover el voto a favor del PRI, sopena de quitar sus empleos si no cumplían con la cuota de 1 X 100, entre otros. Los Legisladores de la XV en poco tiempo han demostrado que son verdaderos gandallas con el uso y abuso de la asignación presupuestal al aprovechar las circunstancias sin considerar la condición precaria de la economía de Estado.

Los Partidos Políticos coaligados con el PRI, gandallas también, hicieron lo suyo en el oportunismo para aprovechar la coyuntura y desertar violando los acuerdos suscritos para la competencia electoral y sus resultados; en este sentido, quienes se fueron a la cargada con el Ejecutivo actual, muchos decepcionados porque no solo no obtuvieron mejoras laborales, ahora están sin empleo o están en espera de ser separados de manera soez, grosera y ofensiva por quienes por su condición de arribados desconocen la calidad y calidez de los quintanarroenses y se conducen como capataces de las antiguas haciendas.

Además, estos individuos no tienen empacho en exhibirse en los mejores restaurantes de la capital, tener choferes y escoltas para trasladarse en vistosos y lujosos vehículos que no tiene logotipos de las dependencias, y los que son oficiales y tienen logotipos, están ridículamente pintarrajeados con los colores del PAN y PRD.

Si no hubiera manifestado el cansancio, hartazgo y rebeldía ciudadana para sacar del poder a la clase ladrona, sinvergüenza y enriquecida en el ejercicio del poder del PRI, los partidos que hoy se ostentan triunfadores, que NO, jamás ganarían una elección per se; y además, con un candidato que tuvo el valor de renunciar al Revolucionario Institucional, PRI; cualesquier otro pocas posibilidades hubiera tenido.

De continuar con la conducta de gandallismo y oportunismo que los caracteriza, difícilmente podrán gozar de las mieles de un éxito electoral que no es propio; de unos bandoleros tricolores a los mismos de otros partidos, ¡pobre Quintana Roo, ¿qué futuro tiene para los próximos seis años?, y ¡AL TIEMPO!