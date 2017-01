No pudimos vivir una primera semana del año más desagradable que la que acaba de concluir: un gobierno que no escucha a los que le dieron el voto, un presidente que no sabe lo que está diciendo, pero sí sabe muy bien la estrategia que se realiza para distraer a los rebeldes, ya que está clarísimo que no tiene liderazgo para controlar a un país que grita de desesperación no sólo por el aumento a la gasolina, sino por una montaña de problemas que se ha formado con un conjunto de malas decisiones. Si se trabaja por el bienestar y la transparencia, demostrando resultados en obras y servicios, en mayor calidad de vida y menor pobreza, en más y mejores carreteras, en seguridad y protección, en salud y mejores instalaciones médicas y si el trabajo es constante y sincero no hay lugar a malas noticias y catástrofes.

¿De qué sirvió que Osorio se pinte de héroe cuando los estudiantes del Politécnico protestaron y fue a abrir un diálogo acompañado de la prensa para quedar bien con los mexicanos si para distraer nuestra atención ponen a un personaje en la cancillería y manifestar: “No sé nada, pero vengo a aprender”, lo que nos lleva a concluir que si es uno de los tantos del gabinete del presidente cómo estarán los demás? ¿Educación sabrá “ler”? ¿Economía podrá imponerse a las órdenes de Mr. Trump o nos van a salir con: “Fue lo más que pudimos hacer”?

Reflexionemos en que lo que está pasando es resultado de un “estado” de confort al que entramos como mexicanos: yo estoy bien, el que está al lado o arriba no me interesa. Es importante saber protestar de manera pacífica; saquear supermercados a lo único que lleva es a demostrar que no se tiene educación, ya que no estás perjudicando al gobierno, sino a empresarios que todos los días luchamos y trabajamos para vivir mejor. Los saqueadores sólo están destruyendo a este país. Trabajemos para seguir creciendo. Nuestra mejor protesta es el trabajo y los resultados.