“Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa´ que te duela” Café Tacvba

Uno de los grupos más representativos del rock mexicano es sin duda Café Tacvba. Ellos han sabido darle un sonido muy peculiar a su música y por supuesto va acompañada de letras que reflejan lo que se vive en la sociedad mexicana, en nuestra cultura desde tiempos ancestrales presume de ser muy machista.

Uno de los temas más representativos de la banda originaria de la Ciudad de México es el de “Ingrata”, primer sencillo del disco “Re”, publicado en 1994, para algunos es de las mejores producciones del grupo integrado por Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo y Enrique Rangel Arroyo.

Los Tacvbos dieron la nota la semana pasada en Argentina, en donde se presentaron en el concierto homenaje a Soda Stereo, declararon tanto Rubén y Emmanuel que estaban pensando en ya no cantar en sus presentaciones en vivo “Ingrata”, o cambiarle la letra pues aseguran que ahora están más conscientes con la problemática de la sensibilidad de género, y que cuando la escribieron eran muy jóvenes y no lo estaban.

¡Pero vamos!, la sociedad mexicana está plagada de canciones en las que el hombre, lastimado y dolido por la ruptura de una relación, compone temas de dolor y arremete contra las mujeres; ¡ellas hacen lo mismo”, escriben duro y contra ellos, si esto no pasara Paquita la del Barrio sería una desconocida o Lupita D'Alessio no hubiera tenido el éxito que tuvo en los ochenta y parte de los noventa. Creo que los Tacvbos están exagerando con el tema, si están sensibilizados con la equidad de género compongan otro tema que hable de eso y no quieran “arreglar” lo que ya está; seguramente sus fanáticos la pedirán en sus conciertos más que nunca pues si a la masa le dices que no, más lo hacen.

Hasta siempre Fernando

El fin de semana el mundo del jazz hizo un silencio de respeto por la pérdida de uno de sus mejores representantes a nivel nacional: Fernando Toussaint. En estos casos no se sabe qué palabras decir, lo único que queda es recordarlo como fue, una gran persona y un excelente productor y un baterista virtuoso. Tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, de compartir una columna musical con él en este medio –Nota por nota- y me quedo con eso, con su sencillez y su musicalidad nata. A la familia le deseo pronta resignación.

Estimados amigos nos leemos la próxima semana.

Saludos y mucho rock.