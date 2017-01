El crecimiento de los indicadores económico y social de Yucatán es ya conocido; tanto el interior del Estado como la ciudad capital están en su mejor momento. Los indicadores de empleo, PIB, construcción, turismo y educación superan las medias nacionales. Sería ingenuo pensar que un solo factor es el detonante de este fenómeno, ya que esto es debido a varios:

1) Seguridad: no hay desarrollo social si no hay desarrollo económico; no hay desarrollo económico si no hay seguridad. La seguridad es determinante para el ánimo de inversión y de consumo. Yucatán invierte en cámaras y policías con sueldos competitivos y logra un reconocimiento social positivo basado en eficacia y respuesta rápida ante eventos violentos.

2) Paz social: depende del ingreso familiar; la economía ha podido absorber la demanda de empleo disponible y todavía hay oportunidades en un campo poco productivo al que le falta inversión; tenemos un problema de salarios bajos.

3) Educación y salud: la infraestructura médica y de educación es compleja y diversificada, si bien no todos los yucatecos tienen acceso gratuito existen muchas escuelas y hospitales especializados que atienden las necesidades básicas y complejas que la sociedad tiene.

4) Sociedad organizada: Yucatán cuenta con cámaras empresariales sólidas y bien representadas, igual que organizaciones culturales y sociales consolidadas; éstas no esperan por esfuerzos del gobierno para relacionarse con sus similares en México y el mundo.

5) Gobierno abierto: los gobiernos estatal y municipales están en constante comunicación con cámaras y asociaciones; esto sirve para formar agendas y retroalimentar objetivos de la operación que fortalece el ejercicio de gobierno y para destrabar problemas.

6) Prensa: una sociedad informada genera una visión clara y objetiva; la crítica política existe, pero no domina; la prensa tiene principios y cuestiona al gobierno y la sociedad de una manera constructiva.

7) Equilibrio fiscal: los gobiernos no son destructores de empresas; tanto el gobierno estatal como los municipales han reducido sus deudas, inclusive las de periodos anteriores.

8) Políticas incluyentes: en Yucatán no ganan las licitaciones los de siempre; existe una política de apoyo a la pyme, tanto del gobierno como de las empresas, además de centros científicos y apoyos financieros de todo tipo.

Financiamiento local incipiente y velocidad legal insuficiente son obstáculos al desarrollo a superar. Este 2017 la Federación nos regala incertidumbre en tasas, tipos de cambio e impuestos que vienen a romper el crecimiento yucateco, pero es tema de otro artículo.