Estoy convencido de que el trabajo duro y sin excusas nos lleva a tener éxito en lo que nos propongamos, pero no podemos dejar en el cajón libros, revistas y el tiempo que se le tiene que dedicar al estudio. No podemos conformarnos con tener una licenciatura, hoy el medio en el que nos desenvolvemos nos obliga a seguir creciendo en lo intelectual y obtener otros grados académicos que en épocas pasadas a lo mejor no eran tan necesarios.

Las oportunidades están presentes en nuestra vida diaria como profesionistas, nuestros clientes requieren siempre de nuestros servicios, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que esperan los clientes de ti?, ¿qué requisitos buscan en el despacho que diriges? No importa si eres abogado, contador, arquitecto, diseñador o publicista.

Cada cliente espera de ti un trabajo impecable en las actividades que desempeñes para satisfacer las necesidades de su empresa, pero también espera tener profesionistas actualizados y capaces de resolver las diferentes situaciones que se presenten en ellas.

Por eso no podemos pensar que por estar recién graduados lo sabemos todo y como ya contamos con un título universitario vamos a dejar de estudiar y de prepararnos. Busquen las oportunidades, estudien una maestría y nunca dejen de aprender, ya que la preparación es la base del éxito y más aún en la época y los momentos que estamos viviendo, donde quienes nos dirigen y nuestros vecinos están perdiendo la cabeza para una correcta resolución de conflictos y nuestro México necesita profesionistas que tengan la capacidad de sobreponerse a las adversidades para salir de la micro crisis que tenemos enfrente.

Estamos iniciando el segundo mes del año, hemos dejado atrás enero, un mes que nos trajo muchas enseñanzas y en el cual comprobamos que no importan la adversidad y los obstáculos que nos impongan a los mexicanos, ya que unidos siempre superaremos cualquier problema que se nos presente y uniendo fuerzas no hay muro que nos detenga.