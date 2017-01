La Consar, en su Boletín 2017/5, da a conocer datos del SAR, al cierre de 2016, refiriendo que el ahorro acumulado por los trabajadores asciende a la cantidad de 2,754.092 millones de pesos, 8.39% más que al cierre de 2015, cantidad que equivale al 14.4% del PIB.

El SAR, al cierre de 2016, registró 57.3 millones de cuentas individuales; de ellas, 38.6 millones pertenecen a trabajadores registrados; 10.7 millones están asignadas, pero no registradas, y 8 millones corresponden a trabajadores cuyos recursos están en la Cuenta Concentradora que opera el Banco de México.

Del total de cuentas individuales, Afore Banamex administraba el 19.8%; XXI Banorte, 19.6%; Coppel, 16.1%; Sura, 14.7%; Profuturo, 7.9%; Principal, 5.6%; InverCap, 5.1%; Pensionissste, 4.0%; Azteca, 3.5%; Inbursa, 2.2%, y Metlife, 1.5%.

Afore XXI Banorte administraba el 23.3% de los recursos; Banamex, 17.6%; Sura, 14.9%; Profuturo, 13.4%; InverCap, 6.2%; Pensionissste, 5.7%; Coppel y Principal, 5.4% cada una; Inbursa, 3.9%; Metlife, 2.5%, y Azteca, 1.7%.

Las comisiones que cobrarán las Afore durante 2017 son: Pensionissste, 0.86%; Inbursa, 0.98%; Banamex, 0.99%; XXI Banorte, 1.0%; Sura y Profuturo, 1.03%; Principal, 1.09%; Metlife y Azteca, InverCap y Coppel, 1.10% cada una.

Durante 2016, se registraron más de 946 mil nuevas cuentas individuales y se efectuaron más de 1.6 millones de traspasos

Expresa el boletín que, durante 2016, se generaron plusvalías por 76,857 millones de pesos; plusvalía es el incremento en el valor del instrumento financiero en que se ha convertido el ahorro de los trabajadores, que, en este caso, fueron acciones.

Recuerde usted que le he comentado en artículos anteriores que el ahorro de los trabajadores no se encuentra en pesos y centavos, sino que el ahorro, al ser recibido por las afore, es registrado en la cuenta individual de cada trabajador e inmediatamente se invierte en la compra de acciones de la siefore que le corresponda por su edad al trabajador, y en acciones permanecerá hasta en tanto no se retire.

Históricamente, se han tenido plusvalías por más de 1,182.661 millones de pesos, derivadas de un rendimiento real anual promedio del 5.61%

Al cierre de 2016, las siefore habían invertido el ahorro de los trabajadores 5.90% en renta variable nacional; 13.94% en renta variable extranjera; 0.22% en mercancías (oro); 4.53% en instrumentos estructurados; 1.73% en FIBRAS; 19.94% en deuda privada; 0.91% en deuda internacional, y 52.89% en valores gubernamentales.

¿Va bien el SAR?

En verdad que sí; sin embargo, se hace necesario ampliar el régimen de inversión de las Siefore para poder acrecentar un poco más los rendimientos a obtener por el ahorro de los trabajadores.