La columna Viernes Cultural tiembla ante los brazos de El Transcriptor (sin que lo vea Patarax), susurrando: El mal se avecina, hoy se aposenta en la ejecutiva Casa Blanca norteamericana, que Dios nos coja confesados, y reza: Detente Satán maldito…

Y lee el periódico: Ralph Lauren, candidato a vestir a Melanie Trump. El mundo de la moda cree que el estadounidense ha diseñado el vestido que lucirá la primera dama en la investidura. Por ejemplo, a Michelle Obama la vistió Isabel Toledo, y a Bárbara Bush, Arnold Scaasi.

Así que hoy el más fuerte candidato es Ralph. El la vistió durante el discurso de aceptación de su esposo en Nueva York.

¿Y tú a dónde vas, erotómano de mi vida, qué prisas te urgen? ¿Quieres que se te aparezca el demonio, el chelito gringo?

No, no, no, ¡Vade retro Satana!, exclama.

Yo me llamo Rolph, así que puedo ser también un fuerte candidato para la plaza norteamericana.

Si un Ralph viste a Melanie, un Rolph la puede ¡desvestir!

De nada… Saludos…