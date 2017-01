Viernes fresco y lluvioso. La Regina llegó algo tarde por andarse cuidando del agua. De cualquier forma, llegó con la ropa mojada, detalle que fue ampliamente agradecido por los vecinos que esperaban verla llegar, como siempre.

Don Manolo se asomó y le dijo: “Regina, preciosa, pensé que sería viernes de briaga, pero si quieres, lo hacemos de viagra”. Regina lo tomó de la mano y le dijo: “Don Manolo, aprenda de los errores de sus padres. No intente reproducirse”. Callado quedó.

“Buen día, Regina. ¿Cómo estás?”. “Pues bien, Don. ¿Cómo le va con la crisis?”. “Esta crisis me ha obligado a ponerme de pie y seguir caminando, Regina”. “Bien dicho, Don. Eso es ser positivo”. “No lo digo por eso. Lo que pasa es que me embargaron el coche. Incluso ya decidí que si mi esposa se va con otro hombre, me voy a vivir con ellos”.

“Pues yo le pido a los niños que desayunen y cenen cereal con leche usando el tenedor”. “¿Con tenedor?”. “Pues sí, Don, así podemos reciclar la leche entre todos. Es más, el otro día me invitó a tomar un café el vecino, y le tuve que decir: ‘Gracias, pero prefiero el efectivo’, así de difícil está la cosa”.

“Muchas cosas están cambiando, Regina. Cuando era joven, los novios hablaban por teléfono y decían ‘Cuelga tú’, ‘no, mejor cuelga tú’, ‘no cuelga tú…’ y así pasaban horas. Hoy en día es: ‘márcame tú’, ‘no, marca tú’, ‘márcame’, ‘no márcame tú’”.

“¿Qué vamos a hacer, Don?”. “Lo de siempre, Regina. Que niños y adultos en la familia cuiden los 2 ó 3 trabajos que tienen”. “Para las próximas elecciones, Don, no votaré por el que ofrezca más trabajos, ya tenemos suficientes. Votaré por quien ofrezca mejores sueldos”.