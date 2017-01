Nos hemos convertido en una sociedad que piensa con el corazón roto y no con el cerebro, que lanza protestas desesperadas y olvida las propuestas.

“Apenas es enero”, dicen muchos quienes elevan la vista al cielo lanzando mil ruegos a Dios frente a las desdichas que en nuestra patria van ocurriendo. Les comparto mis desánimos frente a una sociedad decadente que olvida que la Historia sirve para aprender y no para repetir.

Ahora sí hemos abierto los ojos a lo que la falta de valores, gran crisis mundial, y la ignorancia nos están trayendo, sin embargo seguimos sentados culpabilizándonos unos a otros, incrementando el odio y la vergüenza hacia nosotros mismos.

Nos hemos convertido en una sociedad que piensa con el corazón roto y no con el cerebro, que lanza protestas desesperadas y olvida las propuestas e incluso el correcto uso de la ley. Existe una estrofa olvidada del himno nacional que dice: “Ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos; sólo encuentre el acero en tus manos quien tu nombre sagrado insultó”.

¡México! detengamos esta tonta guerra que es contra nosotros mismos: aún tenemos esa magia de mexicanos, de la alegría, de la unión y la bondad; seamos ese pueblo solidario y amigo de antes, y así encontremos en nuestros valores humanos la paz.

Si bien siempre habrá gente mala, también habrá gente buena que le diga no a las drogas para vencer al narco, que le diga no a las armas para vencer la violencia, que diga no a los videojuegos violentos entre niños y que se niegue a dar mordida como granito de arena contra la corrupción.

Estoy seguro que mientras existan padres que le enseñen el respeto CON EJEMPLO Y AMOR a sus hijos, México aún tiene esperanza.