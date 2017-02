Bueno pues ya pasamos la mitad del mes de febrero y con ella acaba la etapa más intensa de los frentes fríos que se inició a fines de diciembre pasado, mas la temporada de estos sistemas frontales aún no se cierra sino que se mantendrá hasta principios de mayo.

De ahora en adelante registrarán un aceleramiento los amaneceres, o sea cada día la luz aparecerá más temprano, y anochecerá más tarde. Con ello poco a poco los días irán ganando más horas luz hasta llegar al Equinoccio de Primavera, cuando se igualará el día con la noche y de ese modo se inaugurará la primavera, que este año 2017 será el 20 de marzo, que es cuando oficialmente concluirá el invierno, y se iniciará la llamada estación más bonita del año.

Pero, ¿qué sigue entonces en esos días? Que los frentes fríos serán más espaciados -o sea entre uno y otro pasará más tiempo- y serán de corta duración, máximo de 36 a 48 horas, y por lo tanto empezarán a dominar las temperaturas muy calurosas, que es a lo que ya deberíamos de estar acostumbrados los yucatecos, y con ello también, en esta segunda quincena del mes de febrero, se abre la época de quemas de este año, la cual finalizará hasta el 31 de mayo. Hay que aclarar que queda terminantemente prohibido quemar durante el mes de abril, debido a los vientos cambiantes que se presentan en ese mes en particular.

Lo que nos espera en las próximas semanas es una dura temporada de sequía y con ella de incendios, debido al invierno atípico que estamos teniendo y que ha sido caluroso a causa de que no dominaron las temperaturas templadas o frías sobre las temperaturas calurosas y a que también tenemos un déficit de humedad porque no ha llovido lo que debería de llover, sino que el registro está por debajo del promedio de los acumulados de precipitaciones pluviales; así que la presente sequía no pinta nada agradable.