Anunciaron que el cielo se llenaría de los globos, mare pues no sé en cuál cielo porque acá no se vio nada, porque no elevaron los globos, dizque por las situaciones climatológicas.

Mare la verdad que el clima está totalmente loco: frío, calor, frío calor; el clima está más inestable que el peso mexicano ante el dólar y, hablando del dólar, ya el chelito que es odiado por mucha gente, mi estimado trompetas, ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos, y la controversia no se quedó en su campaña, lo sigue acompañando, hasta su toma de protesta.

Son infinidad de reproducciones las que tienen varios videos donde se compara al presidente entrante con el saliente, sobre todo en el tema de la caballerosidad y el respeto a la mujer, que parece no conocer míster trompetas, y obviamente los memes y chascarrillos no se hicieron esperar, como en el vídeo de su primer baile, donde le cambiaron la canción por una de la Sonora Santanera, pero, por lo pronto, ya empezó con sus acciones más de ignorancia que de xenofobia, quitando el español de la página de la Casa Blanca, y ya firmó para levantar el dichoso muro, ojalá y adoptáramos el ejemplo de la economía alemana, en la cual primero se consume lo que ellos producen, pero para eso habría que acabar con mucho macatá.

Y hablando de lo mismo, con bombo y platillo se anunció el festival internacional del globo, algo que la verdad sólo resultó ser un gran fracaso, con una desorganización tremenda en la cual para que la gente entrara eran horas y horas, porque las condiciones de la carretera no eran las óptimas para el número de gente que fue.

Anunciaron que el cielo se llenaría de los globos, mare pues no sé en cuál cielo porque acá no se vio nada, porque no elevaron los globos, dizque por las situaciones climatológicas; qué casualidad que unos días antes salió que no tenían permiso de aeronáutica para elevar, qué casualidad.

Y además anunciándolo como un festival de cultura y arte. ¿Por qué no promueven la cultura y arte que tenemos en Yucatán?, ¿por qué siempre apoyar lo de afuera antes que lo nuestro? Yucatán tiene temas de sobra para hacer festivales culturales, y no estoy levantando polvo, porque para polvo el que hubo en su x´la festival del globo podz, masino que sí.