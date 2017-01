Los mitos de serpientes gigantes son muy comunes en muchas partes del mundo. También aparecen en la tradición oral de las regiones indígenas de México. Sonia Chávez Nolasco escribió un relato al respecto.

A finales del siglo XIX, la región de los Lagos de Montebello, Chiapas, era un lugar muy agreste y solamente lo conocían los pobladores nativos y los dueños de las grandes fincas que se establecieron en esa zona. Se consideraba una selva inexplorada y caminar por los lugares que abarcaba era muy peligroso.

Se cuenta que, en el tiempo mencionado, empezaron a desaparecer cabezas de ganado. Pero lo extraño era que no quedaba rastro alguno que pudiera indicar lo que les ocurría. Por esta razón la gente se alarmó mucho. Pero los habitantes de los pueblos entraron en pánico cuando empezaron a desaparecer no sólo los animales sino también los vaqueros con todo y caballo. No se les volvía a ver.

Las conjeturas de que algo sobrenatural estaba pasando no se hicieron esperar y pronto se organizaron recorridos de vigilancia. Fue entonces cuando un vaquero se encontró, cerca de uno de los lagos, a una serpiente gigante con cara de vaca y cuernos. En ese preciso momento que la vio, se estaba tragando un ganado entero que mugía con desesperación.

Ante tal hecho, el vaquero huyó a todo galope con su caballo. Ya en el pueblo, contó lo que vio, despertando la curiosidad y aumentando el miedo de todos los habitantes.

Así se supo que había un monstruo en uno de los lagos, una temible serpiente de gran tamaño. Igual supusieron que esto era algo anormal, pues el vaquero que denunció la existencia del extraño ser falleció a los pocos días de haberlo visto.

Desde aquel suceso, varios hombres intrépidos salieron a cazar a la gigantesca serpiente, pero nunca lo lograron. De hecho nadie la volvió a ver. Se cree que se sumergió en lo más profundo del lago y por esta razón, agregan, no se han encontrado los cuerpos de muchas personas que se han ahogado en el lugar.