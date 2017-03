Swing Break México… un paraíso para el lindy hop

La primera edición del Festival Internacional Swing Break México contará con siete días del sincopado baile lindy hop, distribuidos en 72 horas de talleres para todas las edades; profesores y campeones mundiales de este dancístico movimiento; presentaciones musicales de calle; cocteles al atardecer; conciertos nocturnos a cargo de artistas representativos del acalorado jazz clásico; así como otras actividades culturales, serán parte de este encuentro a realizarse del 5 al 12 de marzo en el paradisiaco poblado nayarita de San Francisco.

Recordemos la alocada batería de Gene Kupra, el "stride" a cargo de Count Basie, grandes orquestas como la de Duke Ellington, Louis Armstrong, Louis Prima o Benny Goodman, sonaban en aquellas épocas doradas de los años veinte, y que a finales de esta década, se creara en los salones neoyorkinos de Harlem los pasos del swing, un nuevo baile llamado lindy hop.

Generar una escena de “Lindyhopers” o también llamados “swingeros” en nuestra nación, dar a conocer el ritmo acompañado por su adictivo movimiento kinestésico, sentir la música paso a paso, enamorarse de las figuras que dibujan los pies, emborracharse de frenéticos ecos afroamericanos hasta el amanecer, sostener un movimiento cultural desde abajo y además hacerlo de forma independiente, es algo que distingue a la fraternidad de cracovianos, esos circenses que viven a lo vintage, entre el arte de bailar y todo lo que tenga una causa para generar comunidad.

Es así como Swing México -la primera y mejor escuela de danzantes del delirante hot sincopado en nuestro país-, dentro de sus cinco años de fundación, ha llevado a cabo proyectos como el Show Calacas Jazz Band (2013) en el Lunario del Auditorio Nacional, el entrenamiento intensivo All of Me (2013-2015), el concurso Sweet N Hot Rythm Contest (2015) en el Centro Nacional de las Artes (CENART) o su reciente producción Shake that thing, logran bajo el cobijo de Cracovia 32 y la genialidad rítmica corporal de los “Campeones mundiales de lindy hop” Kevin and Jo, una alianza para llevar a cabo el primer Festival Internacional Swing Break México (SBM) en la capital cultural de la Riviera Nayarit, el paradisiaco “San Pancho”, donde del 5 al 12 de marzo se realizarán diversos talleres de baile para todos los niveles y edades, profesores galardonados a nivel internacional, presentaciones musicales de arrabal, conciertos nocturnos y otras sorpresas.

¡Música maestro!

Los “profes” para esta inaugural edición del SBM, lo integran bailarines provenientes de países como Suiza; las metrópolis estadounidenses de San Francisco y Los Ángeles en California; Seattle, Washington; así como la Ciudad de México, quienes le darán brillo a la nueva pista de 180 metros cuadrados de la Bodega Teatro en San Francisco Nayarit.

-Kevin & Jo: Campeones mundiales de lindy hop, cuentan con casi una veintena de galardones, han recorrido 28 países en cuatro continentes con la finalidad de aportar su conocimiento en talleres y festivales, “Monarcas del jazz bailable de los años veinte a los cuarenta” que viajan desde San Francisco, California, para mostrar sus mejores pasos en este edén nayarita y sí… “le echan mucha crema a sus tacos”.

-Shesha & Nikki: esta pareja californiana, son otros que le dan “bien y bonito al taconazo”, dueños del Attomic Ballroom en los LAX, también poseen varios reconocimientos en el mundo de los “lindyhopers”, quienes hasta aprendieron del mismo Frankie Manning y pertenecen a diversas asociaciones que llevan mucho la palabra “Hot” en sus títulos… y “no se enchilan”.

-Tim & Ruchi: Los novelescos anfitriones de este encuentro y directores de Swing México: él, un tipo de DJ vintage con traje de productor y zapatos de bailarín estadounidense, que pone sus discos rayados en el Herräng Dance Camp de Suecia, participó como coproductor del Frankie 100 en Nueva York y además se ha movido entre el tango y el lindy hop por diversos países; ella, por su parte, es una talentosa arquitecta mexicana de los pasos del swing, sus diseños dancísticos iniciaron en la capital alemana en el 2010, pero ha buscado nuevos trazos en otros países como Suecia, Japón e Italia y es porta el título de Embajadora de lindy hop en México por la Fundación Frankie Manning.

-Eduardo Mercado & Pao Avilés: Ejemplo de Swing México, que viajó a las tierras porteñas de Argentina para perfeccionar sus pasos y actual maestro de esta compañía, Eduardo es una muestra de elegancia al bailar. Mientras que La Pao, lleva en su corazón la dirección de diversos proyectos como Cracovia 32, la Circonvención Mexicana, es fundadora de la compañía Swing México, excelente clown, malabarista, bailarina y con una creatividad única al desarrollar proyectos culturales sustentables y emancipados.

-Lisa Minder: Bailarina sueca que refleja en sus ojos turquesa el amor por diversos estilos de baile, amante, sí, del lindy hop, pero también entre sus preferencias se encuentra la salsa, el hip-hop y otras danzas afroamericanas.

Al baile…

La distribución de los talleres se encuentran divididos, desde los más experimentados, algunos que ya saben cómo bailar pero desean superarse, los novatos y hasta para niños en la Bodega Teatro.

-Lindy tech (6,7 y 8 de marzo): Solo para avanzados, grupo integrado solamente por 15 parejas que seleccionan los campeones Kevin & Jo, con un entrenamiento que suma en total doce horas, iniciando al mediodía.

-Weekday (6,7 y 8 de marzo): Los ansiosos por aprender a mover los pies al ritmo de swing o que conozcan algo pero busquen mejorar, podrán inscribirse en este taller, impartido por Tim y Ruchis de 11:00 a 13:00 horas.

-Weekend (10 y 11 de marzo): Catalogados como principiantes con Tim y Ruchi; intermedio con Shesha y Nikki; mientras que los conocedores van con Kevin y Jo, estos talleres se llevarán a cabo de las 11:00 a las 14:00 horas.

-Swing Kids (6,7 y 8 de marzo): Pero que culpa tienen las criaturas de que sus padres anden en el baile, así que ellos, también contarán con clases para que se vayan educando en esto del lindy hop. Los horarios son de 16:30 a las 18:00 horas, con un performance que presentarán los niños el jueves 9 de marzo.

Fiestas… y otras lúdicas actividades

El jueves 9 de marzo será de asueto, pero podrás aprovechar para realizar otras actividades, como embarcarte para visitar las Islas Marietas y vivir el encanto de la caprichosa Playa del amor, darle gusto al paladar con la gastronomía de “San Pancho”, aprender algo de surf o dar una vuelta al Orquideario.

Durante todos los días del festival, de las 16:00 a las 18:00 horas, el “Sunset Swing” se llevará a cabo en La Fresona, donde podrás relajarte antes de la fiesta con un refrescante coctel, admirar el atardecer y darte un chapuzón en el mar. Al anochecer, el “Baile Social” empezará en punto de las 20:00 horas, donde participaran Dj´s y artistas invitados, pero el 9, 10 y 11 de marzo, no te pierdas los conciertos a cargo de la Swing México Jazz Band.

Respecto a la música, los artistas y bandas que formaran parte de este encuentro de “lindyhopers” son:

-Jake Sanders: Encargado de la lírica del Swing Break, este guitarrista norteamericano es conocido por su interpretación en la música afroamericana de Chicago y un autodidacta de los sonidos.

-Aurora Nealand: Saxofonista, clarinetista, compositora y cantante estadounidense, que ha logrado posicionarse en la escena musical de Nueva Orleans con sus composiciones hacia el jazz tradicional, catalogada entre de las diez mejores saxofonista por la revista Downbeat.

-Los Swingones: Jonathan Arellano, David Puente Rivas, Mark Slap, Aurelien Perriaud, Andres Martinez, Hector Joffre y Ben Escalona, conforman este acústico ensamble de jazz hot de la Ciudad de México.

-Swing México Jazz Band: Dirigido por el arreglista y guitarrista estadounidense Jacob Sanders y la cantante irlandesa Louise Phelan, bajo la firma de la compañía Swing México, la orquesta de casa, integra a nueve músicos que te harán mover los pies hasta el amanecer.

