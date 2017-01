TASCHEN… y su literatura sincopada

El arte en libros es una rápida definición para una de las firmas editoriales más creativas del planeta, que surgiera en una metrópoli alemana gracias a un joven amante de los comics, quien convirtió su apellido en una marca literaria muy apreciada dentro del ámbito cultural. Además, recomendaremos tres libros sincopados que pertenecen a la entintada familia… TASCHEN.

El editor, escultor de obras literarias, ese oculto observador que pule los textos para que otros puedan leer, creativo de la coherencia, llamado “el primer lector”, un artista de la sintaxis, en algunos casos es el traductor del escritor y en otros, el mejor consejero para un autor.

Un filme que bien podría ilustrar lo anterior, es el reciente rollo del cineasta Michael Grandage: Genius (2016, Reino Unido - Estados Unidos) o Pasión por las letras en su título en español, que narra parte de la vida del editor de libros estadounidense Maxwell Perkins y su relación con grandes escritores como Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, pero principalmente con el joven Thomas Wolfe.

En esta nueva sección de Homo Espacios mencionaremos algunos datos sobre la historia de una de la editoriales más ingeniosas e importantes a nivel mundial, fundada en la cuarta ciudad más grande de Alemania, que fuera creación de un jovencito admirador de historietas, autodidacta, que como muchos íconos empresariales no asistió a la universidad, pero bajo su apellido, se han publicado varios de los libros de arte más reconocidos.

Además, seleccionamos tres sincopados libros lanzados por esta editorial: Jazzlife (2005 - William Claxton & Joachim E. Berendt), Jazz. Nueva York en los locos años veinte (2013 - Hans-Jürgen Schaal) y Jazz Covers (2015 - Joaquim Paulo & Julius Wiedemann).

Taschen… una historia gráfica

El menor de cinco hijos que procreó un matrimonio de doctores en Colonia, Alemania, Benedikt Taschen, quien desde pequeño era aficionado lector de historietas, a tal grado, que a los 12 años inició un negocio de venta de cómics usados a domicilio y a punto de cumplir 19, abrió en esta metrópoli germánica su primera tienda: Taschen Comics. Una de sus primeras publicaciones con sugestivos dibujos fue Sally Forth (1981).

En 1982 abrió una nueva tienda de tres pisos. En 1984 fue cuando incursionó en los libros de arte. Cuentan que con un préstamo familiar compró 40 mil copias de un libro sobre el destacado pintor belga René Magritte, todos los ejemplares se agotaron en tan solo dos meses y duplicando su ganancia. Así, el descubrimiento de este joven empresario de historietas, fue producir libros artísticos bien diseñados, baratos y multilingües, lo que dio como resultado su primera publicación de libros de arte con una monografía sobre el fotógrafo Annie Leibovitz.

Actualmente, esta firma alemana cuenta con diversas secciones de libros como: Best-sellers, Arquitectura & Diseño, Arte, Cine, Classics, Cómic y diseño gráfico, Fotografía, Historia, Infantil y juvenil, Lifestyle, gastronomía y viajes, Moda, Música, Pop Culture o Sexy Books.

Entre sus principales éxitos está SUMO del fotógrafo Helmut Newton, que en su edición original se limitó a 10.000 copias, con dimensiones de 50x70 centímetros, 30 kilogramos de peso, todos los ejemplares están firmados por el autor y se encuentran numerados. Considerado por la misma editorial como: “…un libro titánico en todos los sentidos: batió récords por su peso, dimensiones y el precio que alcanzó en reventa”.

También destacan el serial de Archivos Personales de diversos cineastas; algunos libros históricos como The Circus. 1870s–1950s, sobre la época dorada del circo americano; el Basic Art, con 50 sus volúmenes; algunas joyas líricas literarias como Frank Sinatra Has a Cold, Bob Dylan: A Year and a Day o sus tres libros referentes al jazz.

Jazzlife… un recorrido con imágenes sincopadas

Catalogado como un libro “extra grande”, fotográfico y musical, esta obra realizada por el fotógrafo William Claxton, acompañado por el célebre musicólogo alemán Joachim Berendt, es un recorrido jazzístico realizado en 1960 por este par de melómanos.

Taschen desde el 2003 recopila la obra de Claxton, para lanzar lo que el Newsweek de Nueva York cataloga como: “…el más riguroso e imaginativo archivo visual del jazz americano de mediados de siglo que jamás veremos”. En total, seiscientas páginas relatan con imágenes de Charlie Parker, Count Basie, Duke Ellington, Muddy Waters, Gabor Szabo, Dave Brubeck, Stan Getz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Charlie Mingus, Thelonious Monk o John Coltrane, parte de la historia del ritmo roto.

Jazz. Nueva York En Los Locos Años Veinte… ilustraciones de un ayer

Los géneros hot, fervientes danzas en Harlem, las iniciales grabaciones de las “jass band” -como eran conocidas en aquella época- y fiestas clandestinas descritas por el filólogo, sociólogo, dramaturgo, así como periodista musical alemán Hans-Jürgen Schaal, que bajo el diseño de su compatriota ilustrador y escritor Robert Nippoldt, rinden homenaje a la delirante lírica estadounidense de los años veinte.

Obra que obtuviera premios como el European Design Award 2008 en Estocolmo, “El libro más hermoso de Alemania” en 2008 por el Institute for Book Arts, así como “Uno de los libros más hermosos de Europa” en 2007 por el Illustrative de Berlín, entre otros reconocimientos, este libro es una mezcla que sus autores la definen como: “…ilustraciones, datos y entretenidas anécdotas que tejen el retrato de 24 de los músicos más destacados de jazz en la Nueva York de la década de 1920, acompañadas por un CD con algunas de sus mejores melodías”.

Jazz Covers… locos por los vinilos

Los Jazz Covers reúnen medio siglo de carátulas de jazz, desde la década de 1940, hasta el ocaso de la producción de discos de acetato a principios de 1990. Selección elaborada por Joaquim Paulo, consultor de importantes discográficas, director de varias emisoras radiofónicas en Portugal y un incurable consumidor de sonidos sincopados, editado por el diseñador Julius Wiedemann y forma parte de la Bibliotheca Universalis.

En entrevista al fundador de Mosaic Music, Michael Cuscuna, incluida en este libro, hace referencia al futuro del vinilo, y el CD menciona: “Creo que al auténtico aficionado al jazz le gusta coleccionarlos; le gusta el envoltorio, le gustan los comentarios del interior… no echo de menos el sonido del vinilo, pero sí añoro la funda del elepé; puedes leer el texto del interior. Los libritos que acompañan el CD están hechos para gente menor de 25 años. ¡Necesito una lupa para leer esos malditos textos!”, además de que el arte de las portadas es parte de la euforia musical.

Esta obra es imperdible para los aficionados y coleccionistas de discos elepés, aunque no podrán adquirirlos físicamente todos, la editorial TASCHEN hace la magia y reúne una enorme galería, brindándonos datos precisos e imágenes admirables.

Estimados homoespacieros les compartimos algunos enlaces, sobre esta editorial alemana y sus tres libros sincopados:

