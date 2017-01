Comenzó el año nuevo, 2017, y con ello transcurrirán 365 días de expectación, incertidumbre y no menos sufrimiento porque, la verdad, casi nadie o sólo unos cuantos privilegiados sabrán qué podrá ocurrir. En este caso, los altos funcionarios gubernamentales tienen en sus mediocres y torpes mentes el destino de los 110 millones de mexicanos (más los que nacieron en los primeros minutos del domingo), aunque es fácil predecir lo que sucederá: más pretextos burdos e ingenuos, mayor inflación, gasolinazos a diestra y siniestra, voces de “aliento” para no asustarse –sobre todo de los primeros ministros que tienen sueldazos de 300 mil pesos al mes y con el combustible pagado hasta el final de sus días- y cualquier otra bobería que suelan pensar los magnánimos altos mandos.

Es por ello que los mexicanos, extranjeros que decidieron radicar en el país y cualquier extraterrestre que llegó de Marte porque se cansó de recibir visitantes –astronautas y demás sondas espaciales- que no pagan impuestos ni derechos de uso del suelo deben estar muy atentos y establecer, desde ahora, sus metas para 2017. El objetivo es planificar un poco el futuro inmediato y solventar las precaridades que casi todos enfrentarán en los siguientes 12 meses.

De tal forma, en esta columneja se plantearán al menos 10 recomendaciones –no al estilo Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su homóloga estatal que jamás resuelven nada y mucho menos les hacen caso-, las cuales captó su “servilleta” entre la banda que lo rodeó en ese momento, un poco antes de acabar el año 2016. No será una obligación seguirlas, pero al menos que exista una reflexión de por medio.

1.- NO CONFIAR ni un ápice cuando el Gobierno Federal asegure que determinado producto no tendrá incremento alguno, así sea el algodón de azúcar que tanto disfrutan los infantes.

2.- HACER CASO omiso de los llamados “a no apanicarse”, estilo José Antonio Meade, titular de Hacienda federal, sobre todo cuando provienen de un sujeto totalmente acomodaticio de la política (un día coquetea con el PAN, otro sirve al PRI y, chance, opte por pasarse a las filas de Morena-López Obrador si el tabasqueño bocón obtiene la primera silla del país en 2018; Dios no lo quiera). No se espante, adquiera lo necesario nada más.

3.- NO HAGAN compras de terror en las estaciones gasolineras. De nada les valdrá llenar el tanque hoy si, en tres o cuatro días más, sino antes, deberán sacar los billetes de la cartera para meterle más Magna o Premium a sus naves. Tómenlo con calma y échense un tecito de manzanilla para los nervios, o recurran al infalible Pasiflorine.

4.- DE ENTRADA eviten compras superfluas. Si no van a comer productos veganos por aquello de la dieta, pues háganlos a un lado de sus listas de compras, mejor compren su tradicional chicharrita, pídanla especial, sin mucha grasita y disfrútenla con sus salsitas y “tortías” bien calientes. Si antes compraban jamón de pavo marca gringa, piensen en el imbécil de Donald Trump y cambien por embutidos nacionales. También son muy buenos.

5.- CUANDO SE vean en la necesidad de tirar alguna mentirilla piadosa (pero traten de evitarla) y no se les ocurra algo original, vean los noticieros o lean los periódicos o portales serios –no las porquerías que editan supuestos periodistas locales y nacionales- y con lo que digan los políticos tendrán suficiente. Por ejemplo: “nunca prometí que no iban a subir los precios de las gasolinas”, en versión de Enrique Peña Nieto. Después de este tipo de falsedades, hasta las infidelidades les serán perdonadas.

6.- TAMPOCO SE hagan corajes cuando, en otro caso de excepción, el dirigente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, afirme que el aumento de un pesito al pasaje de transporte público es una barbaridad y que no está de acuerdo con la medida. Le pueden recordar que el blanquiazul no efectuó movilización alguna por dicha medida que puede afectar a muchos sectores populares. Ah, qué tiempos aquellos, cuando Acción Nacional era realmente un partido opositor. Por eso, no compren corajes que no valen la pena. Es obvio que ‘Pacito’ está del lado político equivocado, en su corazón hay miles de latidos tricolores. En 2018, o antes, Paz descansará en paz, políticamente hablando.

7.- Y MENOS permitan que se les suba o baje la presión y/o azúcar cuando vayan a cambiar sus placas. Tengan en cuenta que miles no pagarán multas ni recargos, aunque ustedes, por ser muy cumplidores, no faltaron a su deber para estar en orden, al menos en el plano vehicular. Ni modo, no son adivinos para conocer la dicha suprema de que, en un dos por tres, los morosos pasarán a ser ciudadanos honestos y legales. Un golpe de suerte. Ojalá que aquellos beneficiados –hasta por 150 mil pesos en tenencias atrasadas- respondan con su voto para el candidato oficial de 2018. De lo contrario, qué malagradecidos.

8.- SALGAN A caminar más seguido, a trotar, correr o montar bicicleta más seguido. Una simple maniobra para cuidar la salud y, de paso, prepararse para dejar eventualmente sus carros o motos en casita. Sólo acuérdense que la gasolina subirá y subirá y subirá…

9.- EN MATERIA deportiva, seguir la trayectoria de los Leones de Yucatán que bien se lo merecen, así como otras actividades como el fútbol. No hagan corajes los aficionados zopiloteados, cruzazuleados, chivarizados o pumarizados; es sólo futbol. Hay cosas mejores por las cuales vivir y hasta llorar.

10.- NO OLVIDARSE de lo principal: tengan mentes positivas, eviten los berrinches, cuiden la salud física y monetaria y tengan siempre presente a Dios para los creyentes, y los que no, pues allá ellos. Que se encomienden a los políticos.

Amiguitas y amiguitos, ya saben: sugerencias para que los laboratorios patenten un auténtico fármaco de “valemadrina” ante los acontecimientos que se avecinan este año, enviarlas a [email protected] y [email protected]