Advertía Román Revueltas hace dos domingos, en el espacio de opinión nacional de MILENIO NOVEDADES, sobre un escenario aterrador para la democracia y la prensa en Estados Unidos en caso de que el presidente Donald Trump emprendiera una ofensiva con acciones concretas contra los medios de comunicación, principalmente los que no reflejan sus posturas, como ya lo está haciendo.

“El público ya no les cree. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control”, apuntó el mandatario. En su cuenta de Twitter (desde donde también algunos dicen que gobierna) ha prometido acciones también contra “los desgraciados que filtran información”, especialmente si se trata de “asuntos oficiales”. “Los medios con noticias falsas no son mi enemigo, son el enemigo de EU”, ha declarado.

La Casa Blanca causó polémica el viernes al vetar la asistencia de CNN, The New York Times, Los Angeles Times y Politico, entre otros, a una sesión informativa formal del portavoz presidencial Sean Spicer. AP y la revista Time se negaron a acudir al “gaggle” (así le dicen a la reunión informal) en solidaridad con los primeros y también como protesta.

A diferencia de México, en Estados Unidos los medios sí tienen posiciones políticas concretas, no las esconden y así lo hacen saber a sus auditorios, esa es la principal razón que veo para que el mandatario esté molesto con varios medios que no lo apoyaron, y en cambio vigilarán sus movimientos: “A pesar de sus mentiras, de sus tergiversaciones y sus falsas historias no pudieron derrotarnos en las primarias y no pudieron derrotarnos en las elecciones”, dijo. “Los medios se han convertido en un gran problema y son parte del sistema corrupto”, ha sentenciado.

Trump sigue y continuará tomando distancia y el sábado también anunció que no asistirá a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, siempre a través de su Twitter, ante el aumento de tensiones con los medios, y supongo buscando no ser más cuestionado por los periodistas.

Esa ya es la línea del gobierno del presidente y habrá que esperar qué seguirá…