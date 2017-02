La intención de todo lo que sucede en nuestro entorno es lograr un mercado sin barreras, donde no existan los pretextos y mucho menos los obstáculos...

La implementación de actividades comerciales, el posicionamiento de productos nacionales en mercados internacionales y las ventajas competitivas que conlleva fue la intención de hace poco 20 años al crear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues otorgaba la eliminación de barreras arancelarias, la eficacia al momento de importar o exportar mercancías desde o hacia EU y Canadá y una retribución económica interesante para los productos nacionales. Fue tanto el auge y la importancia de dicho tratado que otros países estuvieron interesados en un acuerdo similar.

Con todo eso debemos darnos cuenta de la importancia de no centrarnos en los problemas o barreras que pone el país vecino; no debemos sentarnos a ver qué va a pasar en un cercano o mediano plano, sino investigar nuevos mercados, conocer los tratados que México ha firmado con otros países, qué facilidades o preferencias otorgan; incluso podrás darte cuenta de que es más conveniente y redituable acudir a dichos mercados que estarte centrando en otros que no tienen interés por productos mexicanos o que les ponen demasiados obstáculos.

De igual manera, acércate al gobierno, no dejes en manos del destino el futuro de tu negocio o de tu mercancía; el Gobierno Federal, el local y el municipal tienen herramientas para apoyarte a afrontar las políticas comerciales que afectan la producción local; las cámaras empresariales son un gran apoyo a los productos, fabricantes, industriales y comerciantes mexicanos, ya que cuentan con la experiencia para servir de guías en momentos de crisis, incluso pueden acudir a tribunales internacionales a solicitar la protección para productos nacionales que estén siendo discriminados por mercancías extranjeras.

La intención de todo lo que sucede en nuestro entorno es lograr un mercado sin barreras, donde no existan los pretextos y mucho menos los obstáculos que impidan el posicionamiento de mercancías nacionales, puesto que el consumo local es muy bueno y fructífero, pero la presencia de nuestras manufacturas en el extranjero nunca está de más y sí le otorga un valor agregado a esos bienes y al país.