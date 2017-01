La mayoría de los mexicanos está siendo víctima de la estrategia del presidente de los Estados Unidos, que revela sus más profundos sentimientos de odio para todo lo que no sea de su país, para todo aquel que no se sea su nacional, para lo que no se produzca o no deje un beneficio al país que gobierna. Lo anterior es una manera muy autóctona de razonar; no parece ser una persona de negocios y mucho menos un empresario apostándole a la globalización y al fortalecimiento mediante socios y acuerdos comerciales.

Negociar el TLCAN, un muro fronterizo, sacar a los Estados Unidos de los acuerdos, cerrarle la entrada y circulación a personas que forman parte de una religión o que tienen ciertas creencias, ordenar por razones de odio y venganza ataques a zonas donde se encuentran miles de civiles y niños, anunciar la construcción de polémicos oleoductos que pueden desembocar en un problema bélico y un sinfín de decisiones que seguiremos escuchando y leyendo en la prensa.

Con todo ello debemos de fortalecernos como mexicanos, debemos apostarle al crecimiento de nuestro país, disfrutar de los acuerdos con los que contamos actualmente en México, mirar hacia otros mercados que no sea el estadunidense, como pueden ser el centro y el sudamericano, el asiático, países en desarrollo, otras economías, etc. Que no nos gane el miedo a intentar nuevas maneras de comercializar nuestros productos, que no le temamos a nuevos mercados, nuevas estrategias.

Debemos aprovechar esta oportunidad que desde el país vecino nos está dando la Casa Blanca; es momento de abrir los ojos, los mexicanos hemos obtenido grandes beneficios de las adversidades más profundas, cuando nos apoyamos como país.

Informémonos y conozcamos todos los acuerdos comerciales con los que cuenta México, investiguemos esos mercados y en su caso solicitémosle a México el apoyo para firmar nuevos y más benéficos tratados para posicionar al país, su producción y su comercio. Las oportunidades están presentes, sólo debemos aprender a tomarlas.

¿Y tú qué esperas?