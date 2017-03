A la mitad de un complicado torneo, los Venados de Yucatán contrataron a Bruno Marioni para que sacara adelante un Titanic que se hundía. El problema fue que lo único que le dieron fue una cubeta. El nuevo entrenador argentino tuvo que pagar derecho de piso en el Ascenso Mx, lo que le costó dolorosas derrotas ante Dorados, Celaya y Cafetaleros, en las cuales tuvo un saldo 13 goles en contra y dos a favor.

Sin embargo, hay una pequeña y distante luz en el horizonte. En los últimos dos partidos, ante los Leones Negros por la Liga y frente al Atlante por la Copa, los astados parecen haber recuperado algo que les faltó durante mucha parte de la temporada: actitud. Mucho se criticó, y me incluyo, las llegadas de varios futbolistas que han estado en la inactividad, pero como el delantero yucateco Freddy Martín señaló sobre ellos: “Tienen sed de revancha”. Es indudable que no son las condiciones ni los jugadores óptimos para que Marioni pueda implementar su idea, no obstante, se han podido rescatar algunos buenos momentos de fútbol en estos 180 minutos en el Estadio Carlos Iturralde.

Odín Patiño vuelve a su rol de líder dentro de la cancha y ya sacó dos pelotas que su contemporáneo Oliver Kahn le aplaudiría. La delantera con Leandro Navarro como mediapunta parece carburar de mejor manera que con la dupla yucateca de Martín y Briceño.

El uruguayo Ribas se aventó una chilena que pegó en el poste y les negó la victoria a los Venados. La defensa ya se ve más concentrada y segura al fondo. Facundo Ospitaleche disfruta una temporada fantástica a nivel individual y los jugadores van entendiendo más la idea de su entrenador.

El camino será rocoso y lo que resta del semestre complicado, pero, por lo menos, los Venados de Yucatán ya tienen un plan.