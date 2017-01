Viajemos todos por México

En los últimos días, desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos (apenas algo así como 10 días, aunque pareciera ya ser una eternidad) una serie de sucesos han estado cambiando la visión del mundo en muchos sentidos.

Desde el ataque frontal del nuevo presidente a México y la respuesta “nacionalista” de muchos de nosotros, a la política migratoria y el cierre de fronteras a visitantes sobre todo de origen musulmán, pareciera que a este hombre nada lo detendrá para lograr cerrar sus fronteras y lograr fortalecer su país de forma interna (un tema muy complicado), cueste lo que cueste.

En materia de turismo, aún no notamos claramente las repercusiones que esta nueva política estadounidense pueda generar en nuestro país, aunque expertos han planteado diversos posibles escenarios, desde el cierre de fronteras a turismo, la posible invitación a los turistas a viajar menos al exterior, entre otros.

Una de las reacciones “populares” en México a las medidas de Trump ha sido un llamado a un boicoteo (a mi gusto muy desinformado) a las marcas estadounidenses y una serie de propuestas a consumir local. Y aunque los argumentos pueden estar a favor o en contra, la idea de base es muy importante.

Y lo mismo debe pasar en turismo; si bien es cierto el mercado de Estados Unidos es relevante para nuestro país, el mercado interno es mucho más relevante (80% del consumo turístico total), por lo que la promoción a que los mexicanos viajemos por nuestro país y lo conozcamos, se vuelve cada día más importante no tan solo desde el punto de vista de un programa de turismo social, sino como una necesidad de diversificar la oferta y depender cada vez menos de los turistas de Estados Unidos, en caso de un anuncio de política internacional de ese país, relacionado con esa actividad.

A mí me impresiona cada vez más la cantidad de mexicanos que no conocen ya no digamos el país, sino los atractivos que hay en sus alrededores; creo que una campaña que realmente debemos empujar y difundir, es la revalorización de nuestros atractivos locales y la necesidad de conocerlos, respetarlos y difundirlos. Si logramos que un 25% de la población de México viaje al menos 4 veces por año, estaríamos asegurando flujos turísticos por más de 100 millones de personas a los destinos nacionales.

Entonces, fortalezcamos también el consumo local en materia de turismo; pero no solo lo digamos en Facebook u otras redes sociales, hagamos un esfuerzo de verdad por agarrar nuestra mochila, o maleta, o con lo que quieran viajar, y salir a explorar; no importa si es un viaje de ida y vuelta o un circuito de una semana, la idea es hacer del 2017 y los años que vienen un compromiso con nuestro país y sus tradiciones y costumbres, que finalmente son las que nos dan identidad.

Apropiémonos del movimiento Viajemos todos por México, que no sea ni de SECTUR ni de CPTM, ni tampoco de algunas empresas que se suman al mismo, sino de todos y cada uno de nosotros quienes queremos a nuestro país y creemos que al visitarlo lo hacemos más nuestro, y nos hacemos más suyos.

Ya en otra ocasión hablaré acerca de las acciones que los gobiernos deben seguir tomando para lograr diversificar los mercados y atraer turismo de otras latitudes diferentes a Estados Unidos, pero por el momento, creo que, si realmente hacemos nuestra esa promesa de “Viajar Todos por México”, podremos superar cualquier decisión de nuestro vecino del norte y otras que afecten el turismo internacional.

Así que, a viajar