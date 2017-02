Y el Oscar es para…

Todo está listo para que este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, se lleve a cabo la 89 entrega de los premios Oscar a lo mejor de la industria cinematográfica y con ésta, concluya la temporada de galardones.

En materia musical hablaremos de la categoría a Mejor Canción Original en la que se alzan como favoritas las canciones de “La La Land”.

"City of Stars", (“La La Land”), interpretada por Emma Stone y Ryan Gosling, es la que va como favorita en las apuestas; la estructura musical de la melodía es a piano, es un jazz muy suave que raya en lo melancólico y lo romántico, es buena pero nada más no aporta algo nuevo pero lo que sí, es que está sobrevalorada al igual que todo el filme.

“Can't Stop the Felling", (“Trolls”), interpretada por Justin Timberlake, no se puede esperar algo del ex N´Sync que no sea algo pop con algo de ritmo para bailar con tintes de R&B, no es mala, invita a bailar pero tampoco creo que sea la elegida por La Academia.

"How Far I'll Go", (“Moana”) Intérprete: Alessia Cara, vaya, aunque la premise de este filme no es algo novedoso debería de llevarse las palmas por su animación que realmente es increíble; la canción es al más puro estilo de Disney, aspiracional y de anhelos, creo que pasará mucho tiempo para una canción llene los zapatos de “Let It go”, de Frozen.

"Audition”, (“La La Land”), Emma Stone nos enseña que además de actuar también sabe cantar. Al igual que en “City of Stars”, el piano es el protagonista en esta melodía –también llena de melancolía- al final tiene un pasaje de cuerdas y eso resalta la canción, no estoy seguro de que sea la ganadora.

"Empty Chair", (“Jim: The James Foley Story”), Sting también toma al piano cono instrumento principal para esta pieza, no es su mayor interpretación pero sin duda se apega mucho a la trama de la cinta.

La competencia no es tan reñida y parece que “La La Land” se alzará como ganadora en esta categoría y así coronará una noche de estatuillas.

Estimados lectores nos leemos la próxima semana.

Saludos y mucho rock.