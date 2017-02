Zona de confort, el lugar donde nada sucede

Ya hemos tocado temas como la importancia de tener un coach, la organización, la motivación, entre otros, pero no podemos dejar de platicar sobre la zona de confort, donde no existen las oportunidades y es más cómodo para el emprendedor, porque no corre peligro. También es la zona donde nunca va a despegar, no va a encontrar oportunidades, y menos van a suceder hechos extraordinarios para que su proyecto se posicione y crezca.

Cuando decidamos emprender debemos estar conscientes y seguros de salir de nuestra zona de confort, de aventurarnos a la zona de conocimiento y de peligro, donde están las oportunidades y la vida real y los problemas se vuelven reales y no virtuales y donde un error te puede costar dinero y hacer perder avances en tu negocio. Pero así como puedes perder mucho puedes ganar mas.

Cuando decidimos salir de la zona de confort estamos expuestos a: “¿Y si no funciona mi negocio?”, pero tenemos que decirnos “¿Y si funciona?”. Recuerda: “En los negocios no hay emociones ni corazón, se toman decisiones”.

El peor enemigo con el que te vas a enfrentar cara a cara en más de una ocasión y que conoce tus fortalezas y debilidades y tiene un poder de convencimiento sin igual, y lo peor del caso es que lo conoces muy bien y siempre está contigo, eres tú mismo.

Siempre va ser más fácil no cambiar, nunca reflexionar, nunca innovar, nunca salir de tu zona de confort; sin embargo, lo que hace a un hombre exitoso es la habilidad para vencerse a sí mismo, y son pocas las personas que pueden decir que tuvieron una batalla con su formidable adversario y salieron avante.

En esta vida todos los días hay oportunidades, nuevas formas de desarrollarse, crecer como persona y ser un poco mejor, pero no mucha gente cree poder; uno se derrota a sí mismo sin siquiera intentar las cosas, piensa en chico, que no podrá y que la situación es mayor que sus fuerzas.