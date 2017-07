¡Wow! Las cámaras podrían funcionar como el cerebro de una abeja

Agencia

TECNOLOGÍA.- Pese a que normalmente se considera a las abejas una máquina de producir miel y de extender polen para fertilizar plantas, ahora mismo tienen también un interés especial como máquinas de catalogar colores. Y esto es lo que podría hacer que el mundo de la tecnología se volcara en estudiarlas, informó el portal de El Mundo.

Un grupo de investigadores ha publicado recientemente un interesante estudio en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sobre cómo estos insectos perciben el color y aseguran que sus descubrimientos podrían ayudar a crear mejores.

Si se atiende a cómo funcionan los cerebros de las abejas, se podría conseguir una nueva forma de procesador el color y, por lo tanto, conseguir mejores fotos y vídeos.

El origen de este estudio está en la falta de consenso en la comunidad científica con respecto a cómo una abeja sabe que ya ha estado en una flor, pues los insectos nunca se repiten pese a los cambios en la luz ambiente. La solución más aceptada es que, como el ser humano, las abejas tienen un grado de adaptación cromática, esto es, que saben que algo es rojo pese a estar iluminado con una luz de otro color.

Sin embargo, este estudio sugiere que las abejas utilizan sus dos ojos (ojos complejos) para observar los colores, pero luego emplean sus tres ocelos (ojos simples en la parte superior de la cabeza) para identificar la luz ambiental y corregir su percepción de lo que están viendo.

Las terminaciones nerviosas de los ocelos están conectadas con el centro de visión del cerebro de la abeja, de modo que participan plenamente en el procesado de imágenes, y ahí es donde los científicos creen que podría haber un nuevo avanza en la forma en que se desarrollan las ópticas de las cámaras actuales.

La cámara es actualmente uno de los componentes más importantes de los teléfonos móviles, y cada vez más dispositivos las integran, ya sean drones o robots, por lo que un avance en la manera en que se reconoce y procesa el color ayudaría a crear mejores dispositivos en general.