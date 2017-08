Así puedes superar los ataques de la app Sarahah

Agencia

MÉXICO.- El mes pasado, Sarahah se convirtió en la aplicación más descargada en la App Store, en 30 países. El éxito, sin embargo, vino acompañado también de una serie de problemas, pues la app es usada no sólo para enviar comentarios "constructivos", como querían los desarrolladores, sino también mensajes de acoso, insultos e, incluso, amenazas, informó el portal Milenio.

Si tú descargaste la aplicación y ya fuiste víctima de comentarios hirientes, éstas son las recomendaciones que nos dio la psicóloga Diana Sánchez, especialista en terapia cognitivo-conductual.

1. No lo tomes personal

"No te tomes los comentarios anónimos hirientes tan en serio ni de manera personal. Que tengas tu perfil abierto para recibir todo tipo de mensajes, no quiere decir que tú estés mal si recibes comentarios hirientes. Es un riesgo, pero no es tu culpa."

2. Reflexiona

"Reflexiona los insultos que te están enviando, porque no son ciertos. Piensa que no es tu culpa que la gente desahogue sus frustraciones y temores en tu perfil."

3. Considera cerrar la cuenta

"Si el bullying es fuerte y comienza a tener repercusiones en tu salud mental, puedes cerrar la aplicación por un tiempo en lo que te fortaleces o ya no volver a abrirla. Es tu decisión."

La psicóloga, egresada de la UNAM, señala que el uso que se le ha dado a Sarahah es un reflejo más de que, como sociedad, nos hace falta "higiene mental, sabernos comunicar efectivamente, sin hacer daño, pues criticar o insultar nos habla de un tema de comparación o envidias, de no saber enfocarnos en nuestros propios asuntos".

La especialista considera que el mayor problema de Sarahah y otras aplicaciones como Snapchat o Instagram es que "están orientadas para adolescentes, que son un grupo que aún está en búsqueda de su identidad", de modo que "basan sus creencias en el mundo de las redes sociales y piensan que deben ser populares, porque eso te abre las puertas."