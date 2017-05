Apple Watch se queda sin las aplicaciones más famosas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Apple Watch empieza a quedarse sin soporte. Varios gigantes de Internet, como eBay, Google o Amazon, han dejado de producir o actualizar, sin aviso ni explicación, las aplicaciones específicas para este reloj inteligente.

La retirada de estas apps llega en pleno desplome de las ventas de smartwatch: el último dato conocido es el del tercer trimestre del año pasado, cuando se vendieron 3,6 millones de relojes inteligentes, menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior. Y la mayor parte del desplome la está sufriendo este wearable de Apple.

También te puede interesar: Esta es la nueva forma de poner negritas en WhatsApp

El último abandono ha sido el de Google Maps, que ha descartado la actualización nativa en iOS compatible con Apple Watch, como explica appleinsider.com, que subraya que la firma no ha explicado el motivo de la retirada ni si volverá a dar soporte a este dispositivo. "La hemos eliminado pero esperamos darle en el futuro soporte otra vez", ha declarado la compañía sin más.

eBay y Amazon

eBay y Amazon también han dejado fuera de sus actualizaciones la app nativa para este reloj (la cifra de ventas a través de este dispositivo no ha sido facilitada), al igual que la minorista Target (aunque todavía la ofrece en Cartwheel).

El hecho de que haya pasado desapercibido el que las aplicaciones habían decaído desde abril es interpretado por los expertos como la mejor señal de que no son muy utilizadas a través del citado reloj inteligente. "Los relojes inteligentes no tienen un uso claro y tienden a ofrecer funciones muy similares a las de un smartphone, pese a que su precio no lo refleje", decía recientemente Jitesh Ubrani, analista especializado en el mercado de wearablesen IDC.