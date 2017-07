Sigue estos consejos para cuidar la batería de tu celular

Agencia

MÉXICO.- Todos sabemos cómo se carga de un móvil. Al menos en teoría. Simplemente debemos de tomar el cargador, conectarlo al teléfono y a la corriente y dejarlo hasta que termine.

Un proceso simple que, sin embargo, se realiza mal en muchos casos lo que afecta de forma directa a la duración de nuestra batería. Y es que, recordemos que la duración de ésta se mide en ciclos y que cada vez que conectamos nuestro móvil a la corriente le restamos uno mermando con ello su duración, informó el portal Computer Hoy.

También te puede interesar: Facebook podría lanzar ¡un celular!

También es importante analizar el tipo de baterías con las que contamos. Las actuales son de ion-litio y no de niquel-cadmio como antaño. ¿Cuál es la diferencia? Las segundas necesitaban que el móvil estuviera con el contador a cero para poder comenzar la nueva carga y que esta fuera buena. De hecho, hay quien recomendaba incluso apagarlo para ello. Con las primeras esto no es necesario lo que no impide que siga haciéndose dañándolas hasta dejarlas inservibles

Esta “mala praxis” ha hecho que nos pongamos el traje de profesor para mostraros cual es la forma correcta de cargar tu móvil y, con ello, alargar la vida de tu batería.