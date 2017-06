Agencia

México.- Jugar, leer noticias o chatear con sus amigos en las redes sociales podría hacer que pase años de su vida mirando la pantalla de un teléfono inteligente. Ante esto, no es de extrañar que la batería sea uno de los factores más decisivos a la hora de adquirir un 'smartphone'... si no el más decisivo.

A continuación le presentamos los teléfonos de este 2017 con las baterías con mayor autonomía (duración de uso sin requerir recarga) y velocidad de recarga más alta, recopilados por el portal Computer hoy.

También te puede interesar: Conoce el nuevo teclado que imita cualquier sonido de instrumentos

Xiaomi Mi Max 2: cuenta con una batería de 5.300 miliamperios hora (mAh) que se recarga casi un 70% en una hora, gracias a su tecnología Quick Charge 3.0. Su precio ronda los 335 dólares.

Moto Z Play: con su batería de 3.510 mAh y la tecnología TurboPower, este dispositivo permite la carga completa del acumulador en una hora y media. Su costo ronda los 440 dólares.

Gionee M2017: además de poseer tecnología de carga rápida, este impresionante dispositivo chino ofrece una duración de 915 horas en reposo y 32 en conversación, gracias a su batería de 7.000 mAh. Puede adquirirse a partir de los 1.100 dólares.

Asus Zenfone 3 Max: su capacidad de 4.100 mAh ofrece una autonomía de hasta tres días (38 días en reposo), con un costo que ronda los 225 dólares.

LG X Power 2: su acumulador de 4.500 mAh rinde para 26 horas en llamadas, 19 de navegación web y 18 de video. Su precio es de 280 dólares.

Обзор LG X Power 2 — новинка с емким аккумулятором и широкоугольной селфи-камерой https://t.co/mQKMVA3fGR pic.twitter.com/yDq8vCqUxj — GSM-Store.ru (@Gsmstore_ru) 9 de junio de 2017

Huawei Mate 9: gracias a su 'hardware' de alto rendimiento y pila de 4.000 mAh, este teléfono chino promete 20 horas de reproducción continua de video. Se puede conseguir a partir de los 625 dólares.

Huawei Mate 9 Lite y P9 Lite 2017 llegan desbloqueados a México https://t.co/eplQNQeCS6 pic.twitter.com/rmczyuvaXO — Wayerless (@Wayerless) 31 de mayo de 2017

Samsung Galaxy S8 Plus: Samsung parece haber superado los problemas con sus baterías, y con este ejemplar con capacidad de 3.500 mAh ofrece 19 horas de autonomía a máximo rendimiento y dos días de uso moderado. Puede encontrarse a partir de los 1.000 dólares.