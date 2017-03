¡Sáltate el intro de las series en Netflix!

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix acaba de incorporar una opción que indudablemente ahorrará muchos segundos a los usuarios.

La opción agregada por la plataforma es el de "saltar intro", informó López Dóriga.

Algunos usuarios de esta empresa de entretenimiento han comenzado a ver implementada esta nueva función y lo han compartido en las redes sociales.

No obstante, dicha opción no está disponible para todas las series, sin embargo, sí para las más populares como “House of Cards”, “Iron Fist” o “Mad Men”.

Por el momento el botón solo se ha aparecido en la versión web. Para dispositivos móviles habrá que esperar nuevas actualizaciones.