Con este truco puedes esconder tus fotos de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Una selfie del que ahora no te sientes especialmente orgulloso, esa foto de vacaciones en Nueva York con tu ex... Son quizás imágenes que en su momento subiste a Instagram y que, sin querer eliminarlas del todo (por la razón que sea), no te apetece seguir compartiendo en tu perfil de la red social. Bien, ya hay solución para dar calma a esta contradicción.

La popular plataforma ha estado probando una nueva función en su aplicación que te ofrecerá pronto la opción de "archivar" -sí, como los emails- las fotos que desees sin que eso implique borrarlas definitivamente de tu colección, informa Engadget.

Para ello solo tendrás que acceder a la imagen "polémica" en cuestión, dirigirte al menú de siempre (el de los tres puntos) y seleccionar la comentada nueva prestación. Todas las imágenes que escondas el ojo público seguirán de esta forma estando disponibles, pero para que solo tú las veas en tu perfil a partir de entonces.

Un portavoz de Instagram ha explicado a TechCrunch que la opción de "archivar" creará así una especie de espacio privado en tu perfil al que irán a parar esas imágenes a las que ya no tienes tanto cariño.

La compañía ha confirmado que la prestación estará expandiéndose de manera global en los próximos meses a partir de ahora, de forma que si aún no la ves disponible, tranquilo: es cuestión de pocas semanas que puedas empezar a hacer limpieza en tu galería.