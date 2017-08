Ingeniero 'machista' demandará a la empresa Google

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- James Damore, el ingeniero que fue despedido por Google por un manifiesto machista, demandará a la empresa de Solicon Valley por considerar que su expulsión no estuvo de acuerdo a la ley.

Damore escribió un texto de 10 páginas con el título ‘La burbuja ideológica de Google’, donde cuestionó la capacidad de sus compañeras, se quejaba de las políticas de igualdad y progresistas de la empresa, la capacitación de mujeres en el ámbito tecnológico y, en especial, señalaban que las mujeres no tienen las mismas capacidades que un hombre en este círculo.

También te puede interesar: Instagram puede detectar si estas en... ¡Depresión!

El texto causó polémica en redes sociales, por lo que Sundar Pichai -CEO de Google- decidió despedir al ingeniero, ya que sus palabras contravienen los valores de la empresa.

Ahora, de acuerdo al National Labor Relations Board, el ex empleado busca abrir un proceso al considerar su despido como injusto. Los abogados relataron a The New York Times, que se basarán en la libertad de expresión.

Este escándalo en Google se suma al de hace unos meses, cuando el gobierno federal pidió información para evidenciar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, que ha sido denunciada en varias ocasiones por extrabajadores. La empresa prefirió pagar una multa.