Agencias

DALLAS, EU.- Yahoo Inc, la icónica forma de servicios en Internet, informó que cambiará de nombre por el de Altaba Inc., luego de completar el acuerdo de adquisición de su negocio principal de Internet, por parte de Verizon Communications Inc.

Altaba administrará los activos restantes de Yahoo, incluyendo su participación en Alibaba Group Holding Ltd. y Yahoo Japón. El nombre esta conformado por una combinación de las palabras "alterno" y "Alibaba".

En un informe interpuesto el pasado lunes ante la Comisión de Valores y Seguridades (SEC) de Estados Unidos, Yahoo informó también que su presidenta y directora ejecutiva Marissa Mayer y el cofundador de la compañía David Filo, dimitirán a sus cargos como directores, luego de completar el acuerdo con Verizon.

En su reporte ante la SEC, la compañía señaló que Eric Brandt, quien se unió a la junta directiva de Yahoo en marzo pasado y es el exdirector financiero de Broadcom Corp., se convertirá en presidente de Altaba.

Los movimientos ocurrirían después del cierre de la venta por cuatro mil 800 millones de dólares del principal activo de Yahoo, su negocio de Internet, a Verizon.

Sin embargo, en su informe, Yahoo advirtió que Verizon podría reconsiderar la adquisición o renegociar los términos de compra, luego de que Yahoo reconociera que había sufrido dos intromisiones cibernéticas que habían sustraído millones de datos de sus usuarios.

De acuerdo con analistas de la industria, en caso de que Verizon complete la transacción, probablemente decida utilizar aun la marca Yahoo para una serie de productos, dado que la marca es aun ampliamente reconocida.

Yahoo, que tiene su sede en Sunnyvale, California, fue fundada por Jerry Yang y David Filo en enero de 1994 y paso a convertirse en una de las pioneras de la era temprana del Internet en la década de los 90.