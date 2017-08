Para terminar mala suerte, pintan estadio con ideas 'feng shui'

Agencia

CHINA.- El equipo de fútbol Guangzhou R&F, que participa en la Superliga de China, ha recurrido a una medida poco usual para mejorar su rendimiento y cortar una racha de malos resultados, informó el portal de RT.

A mediados de julio, sus dirigentes pintaron de color dorado el estadio Yuexiushan —donde juegan como locales— con la esperanza de atraer la buena suerte... y funcionó.

También te puede interesar: Daniel Arreola toma el lugar de Rafa Márquez en el Atlas

Desde entonces, ese club ganó cinco partidos en casa, mientras que cuando predominaba el color azul de su indumentaria solo había vencido un encuentro en cuatro meses.

Chinese Super League club Guangzhou R&F have painted their stadium gold as good luck to end their bad run of form! pic.twitter.com/SoL90Vy6b2