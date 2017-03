Hasta finales de 2015 en Google Play, lo máximo que se podía pagar por una aplicación era de 199 euros ($4, 164 pesos) Sin embargo, a partir de entonces se estableció un nuevo límite 350 euros. Aquí te presentamos algunos de los desarrollos que han alcanzado o se han acercado a esa cifra.

Las joyas de Abu Moo

“¿Quieres comprar una aplicación cara simplemente porque puedes hacerlo? ¿Tal vez buscas impresionar a tus amigos pobres?”. Estos son algunos de los mensajes con los que se anuncia esta colección de seis apps que no sirven absolutamente para nada.

Cada una de ellas cuesta 350 euros /7324 pesos aproximadamente) y al descargarlas simplemente muestra en la pantalla del móvil la imagen de la piedra preciosa escogida: amatista, aguamarina, rubí, zafiro, esmeralda o diamante negro. El que quiera hacerse con toda la colección, deberá desembolsar 2.100 euros.

2. Most Expensive App

Por increíble que parezca, lo cierto es que por ese mismo precio de 350 euros existen muchas otras propuestas en Google Play que son igual de inútiles que las de Abu Moo, como Most Expensive App, I’m Rich!, Certify yourself as rich y similares.

3. Atlas de operaciones quirúrgicas

Basada en la décima edición de McGraw-Hill del Atlas de las Operaciones Quirúrgicas de Zollinger, una referencia mundial entre cirujanos, esta aplicación ofrece por 319,99 euros toda la información de ese libro, así como imágenes y un buscador para localizar rápidamente los datos sobre una determinada operación quirúrgica.

4. Atlas de medicina de emergencia

Al igual que la anterior, esta app está orientada a la formación de profesionales de la medicina y también ha sido desarrollada por Usatine Media a partir de una publicación de McGraw-Hill. Se vende por 284,99 euros.

Ya por debajo de los 250 euros, seguimos encontrando otras apps relacionadas con los estudios de medicina, como Enfermedades de las uñas, por 234,99 euros; o Enfermedades tropicales, por 219,99 euros.

5. Antivirus Security

Dejando a un lado las aplicaciones para profesionales de la medicina, otra propuesta que llama la atención por su precio en la tienda de Google es este antivirus de la compañía AndroHelm Security, por 129,99 euros.