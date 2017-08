Agencia

Los amantes de FIFA podrán ahora regresar a los orígenes aún con la última versión, ya de acuerdo con el portal 90MIN, es posible que el FIFA 18, juego de EA Sports tenga un modo de juego que permita volver al futbol callejero que transmitía FIFA Street.

La versión antigua permitía jugar partidos de cuatro jugadores contra cuatro, con las mayores estrellas del mundo y los jugadores eran libres de escoger a sus personajes de un amplio catálogo con el objetivo de disfrutar más del juego.

FIFA 18 FOOTAGE FROM GAMESCOM! #gamescom2017



IT HAS FIFA STREET ON FIFA 18!



FIFA STREET IS BACK!#FIFA18 #FIFA #LEAKED pic.twitter.com/56RIwg9Tzo