Filtran las primeras imágenes del Galaxy Note 8

España.- Evan Blass, que lleva años mostrando dispositivos poco antes de su lanzamiento oficial y que siempre acierta con lo que publica, se ha encargado de dar a conocer las primeras imágenes oficiales del Galaxy Note 8, el nuevo teléfono de Samsung que se presentará el próximo 23 de agosto.

De acuerdo con información de El Mundo, en un primer momento, Blass sólo mostró el frontal del Galaxy Note 8, pero poco después lanzó imágenes del teléfono en varios ángulos y en colores negro y dorado, tal y como se puede ver en la imagen que ilustra este texto. Junto al terminal, se puede ver el 'stylus' que caracteriza a la gama Note.

La calidad de la imagen deja claro que se trata de una foto oficial de Samsung y no deja lugar a dudas de algunas de las características del teléfono. La pantalla sigue la misma línea que el Galaxy S8: apenas tiene marcos en las partes superior e inferior y es curva en los laterales.

En su parte posterior, luce una doble cámara, un flash y el lector de huellas dactilares. El flash, a diferencia de lo que ocurre en el S8 y el S8+, está localizado entre el lector y las lentes de las cámaras, lo que quizá haga que usarlo sea más sencillo. En su antecesor, ha sido una crítica habitual que utilizar el sistema de detección de huellas dactilares es incómodo y poco preciso.

Al margen de estos pocos detalles, no se conoce todavía ni la resolución ni el tamaño de la pantalla. Tampoco el panel que utiliza, aunque siendo Samsung, seguramente se trate de una pantalla AMOLED. Sobre batería, versión de Android y procesador, tampoco se conoce información, si bien cabe esperar que el Note 8 sea un tope de gama incluso más potente que el Galaxy S8.

