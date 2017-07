¡Wow! Futurama ya tiene juego para smartphone

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan de la simpática serie animada 'Futurama', ¿sabías que su creador es Matt Groening, el padre de Los Simpsons?, esta noticia te va a encantar.

El desarrollador TinyCo ha anunciado el lanzamiento de 'Futurama: Worlds of Tomorrow', un juego disponible tanto para Android como para iOS con el que podrás disfrutar del universo de la serie desde la pantalla de tu smartphone, informa Engadget.

Todos los personajes estarán a tu disposición para vivir en una especie de simulador social (a lo 'Los Simpson: Springfield' o 'Los Sims') en el que no faltan combates con alienígenas, misiones en el espacio y en los que tendrás que tomar decisiones para marcar la dirección de la partida. No, nada nuevo que no se haya visto ya, pero que igualmente resultará entretenido dado el simpático ambiente creado por el estudio propiedad de JamCity.

Lo mejor de toda esta historia es que el juego es además gratis, de forma que si aún no te lo has descargado... no sabemos a qué estás esperando.