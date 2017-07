Google Play Services sigue siendo la app más descargada

Agencia

España.- La carrera por convertirse en la aplicación más descargada de la historia está truncada. Tanto que es prácticamente imposible alcanzar a la app que lidera la clasificación: Google Play Services. Esta app ya supera los 5 mil millones de descargas en la tienda virtual de Android, y es un hecho que jamás será alcanzada.

¿Para qué sirve Google Play Services o Servicios de Google Play? Para que no tengas problemas de funcionamiento del resto de aplicaciones. Es el esqueleto sobre el que se mueven las diversas apps de Google y de otros desarrolladores, comenzando por la propia tienda de aplicaciones. Si ésta no funciona, difícilmente podrás disfrutar de software de terceros en tu móvil, informa Computer Hoy.

De esta forma, perseguir el liderato de esta app es como perseguir el horizonte. Para que tu aplicación funcione es necesario que el móvil disponga de Services instalado y funcionando correctamente, y eso hace que sume una nueva descarga por cada móvil Android activado.

Si has sufrido alguno de los habituales problemas con Google Play Services, sabrás que de no funcionar bien puede convertir la experiencia de usuario en un infierno. A veces no es tan fácil como ir a Google Play y descargarla de nuevo, aunque sin duda todo el mundo debe hacerlo.

Es una aplicación imprescindible en Android que a veces no viene preinstalada o, por no funcionar correctamente, debe ser reinstalada manualmente por el usuario. Es el motivo por el que acumula unas 5 mil millones de descargas.