Agencia

Estados Unidos.- Presentación del nuevo altavoz de Apple, HomePod, ha sido motivo de broma para muchos internautas, que comparan el nuevo dispositivo con un rollo de papel higiénico, indicó RT en su portal.

La novedad rival de Amazon Echo y Google Home fue revelada el pasado lunes durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en San José (California, EE.UU.).

También te puede interesar: Comparan a estudiantes de secundaria con sicarios

Got hold of new #homepod. So excited to test it tomorrow morning #apple#wwdc2017 pic.twitter.com/OrDeq7C9KC