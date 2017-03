Arman bloque anti-Peña en San Lázaro

Agencias

MÉXICO, D.F.- Los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano acordaron la integración de un Frente Legislativo Político de largo plazo, que incluye sacar adelante en la Cámara de Diputados la minuta de reforma laboral devuelta por el Senado, según publica Notimex.



Entrevistado luego de una reunión, Jesús Zambrano, Gustavo Madero y Manuel Camacho Solís subrayaron que se trata de conformar una ruta de unidad para futuras acciones en los ámbitos político y electoral.



En el encuentro, donde estuvieron también los coordinadores de los partidos de izquierda y del PAN en el Congreso, coincidieron en que como primer tema buscarán defender la democracia, transparencia y rendición de cuentas, en el marco del debate en torno a la reforma laboral.



Jesús Zambrano explicó que a partir del resultado en el Senado de la República con el tema de la reforma laboral, se ha valorado que ninguna fuerza es dueña del país, por lo que "los acuerdos tendrán que ser asumidos por las distintas organizaciones políticas y no una sola".



"Hemos acordado caminar a pie juntillas y cerrando filas para que lo que siga en la Cámara de Diputados podamos trabajar y defender de manera plena lo que ha acordado el Senado en torno a la reforma laboral y los sindicatos", recalcó.



Añadió que en el encuentro privado efectuado en un restaurante de Polanco también se refrendó "caminar juntos, cerrar filas y hablar con nuestros grupos parlamentarios", indicó el dirigente nacional del PRD.



A su vez, el presidente nacional del PAN explicó que se buscará fortalecer y perpetuar un acuerdo político de gran calado entre esas fuerzas políticas, a fin de construir un frente de largo plazo que trascienda a la reforma laboral.



"Defenderemos la democracia, transparencia y rendición de cuentas. Puede haber diferencias, pero también nuestro compromiso está en luchar contra excesos del autoritarismo que pretendan una regresión a prácticas absolutistas".



Madero Muñoz recalcó que el frente es posible, conveniente y la gente lo pide a fin de privilegiar la unidad en pro de asuntos mayores que en el caso de la reforma laboral son la transparencia, rendición de cuentas y democracia.



Al respecto, Camacho Solís detalló que se trata de una alianza de fondo de un frente a favor de la democracia, por lo que "si Enrique Peña cree, como dice, en estas causas, a lo mejor le conviene revisar la posición que ha tenido hasta el momento la bancada de su partido.



Respecto al acuerdo de ir juntos para sacar adelante la reforma laboral devuelta por el Senado, los dirigentes rechazaron que dicha alianza sea contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El presidente nacional perredista, Jesús Zambrano, explicó que se pretende rescatar lo positivo que se incorporó a dicha reforma en el Senado en los temas de democracia y rendición de cuentas en los sindicatos.



La idea, detalló, es mejorar el documento existente y caminar juntos para evitar regresiones que afecten el interés de los derechos de los trabajadores y que ayuda a un verdadero desarrollo de la economía, la productividad y la generación de empleos.



Dicho objetivo no se concretará si la iniciativa no sufre modificaciones, por lo que con la unión de fuerzas se busca rescatar lo poco de positivo que se incorporó a la minuta en la Cámara de Senadores, aseveró Zambrano Grijalva.



Reconoció sin embargo que la correlación de fuerzas en San Lázaro es diferente a la que existe en la Cámara alta.



Al respecto, Madero Muñoz comentó que la reunión con los dirigentes y coordinadores legislativos de la izquierda pretende la construcción de acuerdos para avanzar en la agenda nacional e impulsar la reforma laboral con la inclusión de la transparencia y democracia sindicales.



Insistió que no se trata de un movimiento "anti-PRI", sino de unir fuerzas y construir una mayoría que dé a la reforma laboral los votos suficientes para que se apruebe completa.



Respecto a las declaraciones del senador Emilio Gamboa sobre que el presidente electo Enrique Peña Nieto enviará su propia iniciativa en la materia, ambos dirigentes coincidieron en que las declaraciones de otros priistas son contradictorias.



El líder panista insistió en la necesidad de que el propio Peña Nieto fije una posición al respecto y confió que en la Cámara de Diputados se valore que más allá de ser una iniciativa preferente, la reforma laboral es prioritaria y urgente para impulsar los empleos y la democracia sindicales.



Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que esa iniciativa, preferente o no, no se irá a la congeladora y adelantó que se buscará replicar en San Lázaro el modelo aplicado en el Senado, a fin de ordenar el debate y obtener los resultados y propósitos fincados en la Cámara alta.



En su oportunidad, el líder panista en el Senado, Ernesto Cordero Arroyo, consideró que el tema de "si es una iniciativa preferente o no es lo menos relevante, pues se trata de una reforma prioritaria y el país no se puede dar el lujo de mandarla a la congeladora".



Confió en que no se antepongan vanidades o intereses particulares a la necesidad que tiene el país para dicha reforma y sostuvo que no hay excusa para que pueda salir adelante la semana próxima.



