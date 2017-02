Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Apple se ha desatado a la furia de varios consumidores, pues al parecer, la pintura del iPhone 7 versión Black se descarapela.

De acuerdo con el sitio 9to5Mac, citado por Dinero en Imagen, los usuarios se quejan de que la pintura del teléfono se astilla. Esto es más común en los bordes y parte baja del teléfono. Los reportes indican que, no importa si el teléfono tiene protector, la pintura se cae por secciones.

La queja no es nueva, desde noviembre se reporta este hecho en la red social Reddit.

Testimonios en foros de soporte de Apple indican que la empresa se rehusó a cambiar estos teléfonos, pues argumentaba que era un daño “estético”.

“Compré un iPhone 7 Plus y tres semanas después comenzó a astillarse cerca de las bocinas. Contacté a soporte de Apple y me pidieron enviar algunas imágenes del problema. Doce días después dijeron que no cubría la garantía porque era un daño estético”, dice una de las quejas frecuentes en los foros de soporte de Apple.

Al parecer, el problema se presenta en un lote limitado de dispositivos.

El dato

Un iPhone 7 cuesta entre 15 mil 499 y 22 mil 899 pesos en México.