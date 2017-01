Este viernes, se presentó su nueva consola de videojuegos Nintendo Switch, en Tokyo. (The Associated Press)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva consola de Nintendo, llamada Switch, llegará al mercado el próximo 3 de marzo a un precio de 299.99 dólares en países como Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Canadá y otros territorios.

Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, fue el encargado de presentar oficialmente la consola que, como se prometió en un video de poco más de tres minutos mostrado en octubre pasado, destaca por su versatilidad.

Puede utilizarse como una consola de escritorio que se conecta a una televisión o, bien, como si fuera portátil.

Se puede conectar a un pedestal para el modo escritorio, a lo que se añaden varios tipos de controles dependiendo del gusto del usuario.

Se eliminó el candado de región para los juegos y entre los títulos ya confirmados está The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Project Sonic 201 7 y The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

¿Qué es el Switch?

Nintendo ha centrado sus recursos en el desarrollo de Switch, un híbrido de sobremesa y dispositivo portátil con el que pretende reflotar su división de hardware ante la falta de consolidación de su predecesora, la Wii U, la consola peor vendida de la historia de la compañía.

Su presidente anunció que a partir de otoño la prestación para Switch será de pago por primera vez en una consola de la compañía, una novedad que ha incendiado las redes sociales.

La nueva consola de la firma con sede en Kioto funciona como consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base (o "dock"), pero también como dispositivo portátil cuando se separa de ella.

Características de Nintendo Switch

Switch posee el ADN de todo el hardware que ha creado hasta ahora Nintendo", dijo este viernes, el director del área de desarrollo de la compañía, Shinya Takahashi.

Los dos mandos de la NES (Famicom), los botones de la SNES, los sticks de Nintendo 64, los sensores de Wii, la portabilidad de Game Boy, la pantalla táctil de DS, entre otros.

Muestra de ello es el título exclusivo "1,2 Switch", un conjunto de minijuegos que aprovecha todo el potencial del controlado Joy-Con que invita a despegar la vista de la pantalla y jugar cara a cara.

Juegos a desarrollar