México.- Medios de videojuegos, fans y medio mundo comentaron ayer acerca de la peculiar característica de muerte permanente supuestamente incluida en Hellblade: Senua’s Sacrifice, el título más reciente de la compañía desarrolladora Ninja Theory, que aunque ha recibido críticas mixtas por lo menos ha intentado ser genuinamente original, indica LevelUp en su portal.

Como reportamos aquí, el juego te explica casi al inicio de tu partida, después de la primera batalla, que cada vez que mueras “una oscuridad” se irá extendiendo por el brazo de la protagonista y que en el momento en el que ésta alcance su cabeza el juego habrá acabado y perderás tu progreso guardado. Lo cual no es otra cosa que un sistema de permadeath.

