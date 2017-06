Conoce la 'regla de oro' de Zuckerberg para trabajar en Facebook

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, uno de los hombres más importantes del mundo y un más que evidente candidato a la presidencia de EEUU, tiene una norma muy simple, para contratar a su personal más cercano, a su gente de confianza: "Nunca debes contratar a nadie para que trabaje para ti a menos que sepas que tú trabajarías para ellos en un universo paralelo".

Puede sonar extraño esto del universo paralelo, pero lo que Zuckerberg viene a decir es que si 'tú estuvieras buscando un trabajo, ¿estarías cómodo trabajando con esa persona?' Creo que si la respuesta es que no, estás haciendo algo adecuado, pero no estás actuando lo estás haciendo tan bien como deberías". Así lo ha explicado en el podcast 'Master of Scale', el programa que dirige Reid Hoffman, el cofundador y directivo de LinkedIn.

Sin embargo, esta norma podría decirse que no es suya, sino que se la enseñó Sheryl Sandberg. Su actual CFO ha sido durante años la mano derecha del fundador de la red social, pero antes fue la jefa de publicidad de Google y también la jefa de personal del Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Según Zuckerberg, el fichaje de Sandberg no fue sencillo y le llevó su tiempo. Tras conocerla en una fiesta de Navidad en 2007, se reunió con ella en múltiples ocasiones para hablar de cómo entendía Facebook y cómo la veía en un futuro. Pasados unos meses, Sandberg se convirtió en la segunda persona más importante de la compañía.

Muchos expertos opinan que la entrada de Sandberg en 2008 fue lo que permitió que Facebook esta se expandiera internacionalmente y creciera hasta convertirse en lo que es hoy: un imperio audiovisual que cuenta con información personal de ya casi dos mil millones de personas de todo el mundo."Sheryl es mucho más fuerte que yo en muchas cosas y eso me hace mejor y hace que Facebook sea mejor", sentencia.