Cámara Giroptic iO, el regalo de Mark Zuckerberg

TECNOLOGÍA.- Todos los asistentes a la conferencia de Facebook, F8, recibieron la cámara Giroptic iO como obsequio. El propio Mark Zuckerberg lo anunció con entusiasmo en la charla principal. ¿Por qué? Los motivos son varios, aunque todos apuntan a un mismo objetivo: conseguir un abanico amplio de contenido en 360, tanto en su red social como en el resto de plataformas, informó el portal El País.

Los asistentes a la conferencia de Facebook pagaron mil 500 dólares por estar durante tres días en la vanguardia tecnológica, por conocer de cerca el rumbo que está tomando la red social. Si se tiene en cuenta el precio de la entrada, la cámara más que una compensación es un recuerdo útil.

La elección de este modelo, que cuando se entregó no estaba a la venta, tiene sentido por ser de uso sencillo, calidad notable y una aplicación que permite controlar las fotos y vídeos, emitir en directo a través de Facebook Live, compartir en YouTube y hacer algunos retoques menores. Recuerda mucho a Dunkam, el prototipo del que nos hicimos eco el pasado mes de enero justo después de CES, pero ahora estamos ante un producto acabado y con grabación en 4K. Sorprende por su sencillez de uso, basta con conectarlo y se abre la aplicación. Esto es lo que hace diferente a Giroptic, la comunión entre software y hardware permite subir los vídeos al momento.

La creación es un paso importante para democratizar esta tecnología. Si no hay suficiente contenido, no hay oferta atractiva y tampoco se consume. Pero no es el único reto que afronta el 360. Para que realmente llegue a todos los públicos hace falta que más usuarios tengan acceso a gafas de realidad virtual, ya sean sus Oculus VR, las de alta gama, o las más modestas de Cardboard de Google.

Al mismo tiempo, el ancho de banda debe estar acorde con la exigencia de este contenido, mucho más pesado. Si un vídeo no carga a tiempo, genera frustración y, finalmente, abandono. Esto es especialmente relevante en regiones como América Latina, donde Facebook crece sin parar, pero las tarifas de datos son bastante limitadas.