Con dos mil pesos crean artefacto que genera energía con luz solar

MÉXICO.- Ante la falta de energía eléctrica en las comunidades rurales de su municipio natal, Óscar Hassan Sánchez Magaña y Ana María Martínez Téllez, ambos de 21 años, crearon el denominado “Generador Magnético de Energía Renovable GEMER”, informó el portal Excélsior.

Ambos jóvenes crearon el aparato con sólo 2 mil pesos de presupuesto y la asesoría técnica de Marco Antonio Ayala Pacheco y el apoyo del director del Tecnológico de Apatzingán, Raudal Gaspar.

''El equipo se carga con luz solar y echa a andar un mecanismo adentro que produce electricidad por medio de campos magnéticos'', explicó Ayala Pacheco.

Lo extraordinario del dispositivo es que se carga en 10 minutos de exposición a la luz solar, esto activa la generación de energía en los campos magnéticos durante 30 años.

En el GEMER se pueden conectar tres focos, un par de electrodomésticos y dispositivos móviles al mismo tiempo.

''Ahora, la meta es tratar de hacerlo más pequeño y que genere lo suficiente para más de una casa para llevarlo a los lugares donde no hay infraestructura eléctrica'', dijo uno de sus creadores, Óscar Sánchez.

La idea y el diseño del dispositivo ya fueron patentadas por el Tecnológico de Apatzingán y se busca que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) apoye este proyecto que ganó un concurso internacional en Guatemala.

“Surgió cuando yo tenía ocho años, en nuestra casa el servicio eléctrico no era muy eficiente”, recordó Óscar. “Dijimos —¿por qué no mejor hacer un generador que, además de que no se vaya la luz, que genere todo para la casa—, entonces ahí empezó a surgir”.