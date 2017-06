Agencia

México.- Ya tenemos mucho tiempo hablando sobre la nueva generación de terminales Motorola para el 2017, pero el fabricante propiedad de Lenovo ha ido liberando sus novedades lentamente, primero llegaron los Moto C y Moto C Plus, posteriormente arribó el Moto Z2 Play y esta misma semana los Moto E4 y Moto E4 Plus, mientras en la lista de terminales pendientes todavía se encuentra el Moto X4, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto G5S y Moto G5S Plus, indicó poderPDA en su portal.

Hoy tenemos novedades importantes sobre la gama alta de 'Lenovorola', pues Motorola comenzó a enviar las invitaciones a los medios para asistir al evento de presentación del Moto Z2 el 27 de junio, por lo cual faltan menos de dos semanas para conocer los nuevos terminales insignia de la compañía.

En la invitación se maneja el eslogan “Motorola is back”, pues Moto dijo adiós y Motorola vuelve como marca comercial. Además, en la fotografía que incluye la invitación se muestra una doble cámara trasera en el terminal, por lo cual podría tratarse del Moto Z2 Force que incluiría esta característica.

El pasado domingo mencionaba que el Moto X4 sería presentado el 30 de junio, pero quizás su lanzamiento se adelante para acompañar al Moto Z2 y Moto Z2 Force, pero todo será relevado en cuestión de algunos días más.