Esto es lo que no debes hacer dentro de un Uber

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos tienen una historia que contar de algún viaje en Uber. Hay pasajeros que hicieron nuevos amigos o aquellos que se encontraron con el peor conductor, pero también los socios o choferes tienen sus anécdotas, como aquel que vomitó en el coche luego de una noche de fiesta o quien creyó haber visto una oportunidad y ligárselo, informa el portal web de Milenio.

También te puede interesar: Netflix planea agregar previews de las series y películas

Para asegurar un ambiente seguro tanto para los conductores como para los pasajeros, Uber actualizó sus guías comunitarias y código de conducta para asegurarse de tener un ambiente respetuoso y armónico. En caso de violar alguno de los puntos, tu cuenta podrá ser bloqueada y por ende, no podrás tener acceso al servicio.

Estos son algunos de los puntos que debes cuidar la próxima vez que vayas en Uber.

- Dañar la propiedad del conductor o de otro de los pasajeros. Dañar el coche o el teléfono, derramar líquidos o tirar comida propósito e incluso fumar y vomitar por exceso de alcohol podrían hacer que te quedes sin cuenta.

- Contacto físico con el conductor u otros pasajeros. En pocas palabras, no tengas relaciones sexuales mientras estás en el Uber, mejor pide que te lleven a un hotel o a tu casa.

- Uso inapropiado de palabras o gestos. Por ejemplo, hacer preguntas muy personales, hacer comentarios agresivos, sexuales o discriminatorios.

- Contactar al conductor o a alguno de los pasajeros (en el caso de UberPool) después de haber terminado el viaje. No importa que sepas en dónde vive la chica linda con la que compartiste el viaje, si no lo acordaron, no te conviertas en un acosador.

- No hagas cosas ilegales mientras estás en el Uber. Desde pedirle a tu conductor que vaya más rápido de lo establecido o hasta utilizarlo para realizar alguna actividad ilícita hará que te quedes sin cuenta. En pocas palabras, tanto tú como el conductor deben seguir las leyes locales.

- Los menores deben ir acompañados de un adulto. Ni Uber ni el conductor se pueden hacer responsables de los menores de edad, por lo que se pide que siempre vayan acompañados de un padre o tutor.

- Califica. Muchas veces vas tan apurado que al terminar tu viaje cierras la aplicación y guardas tu celular. Si bien el no calificar tu viaje no hará que te bloqueen la cuenta, sí hará que tu calificación disminuya.

- Respeta el tiempo de los otros. No importa si eres usuario o conductor, si vas a tardarte unos minutos más antes de iniciar el viaje, avísale al conductor o al usuario. Cada quien podrá decidir si esperar o cancelar el viaje y tomar otro.

Además de estas reglas, Uber pide respeto mutuo entre el chofer y los pasajeros, así como asegurarte de mantener un espacio personal considerable con otros pasajeros, como mantener la voz baja en caso de una llamada o no molestar a los otros pasajeros.