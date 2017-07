Agencia

Estados Unidos.- El pasado 18 de julio Nintendo registró en Europa cuatro marcas relacionadas con los mandos de algunas de sus consolas más recordadas, y entre ellos destaca el de Nintendo 64, pues este podría ser el primer paso para en el futuro, recibir la ansiada Nintendo 64 Classic Mini, indicó 3D juegos en su portal.

Los datos encontrados en EUIPO, el organismo europeo destinado al registro de marcas, están relacionados con el mando de Nintendo Switch por razones obvias, así como los de Super Nintendo y la clásica NES, que recientemente han vuelto al mercado como acompañamiento de las versiones mini de ambas máquinas.

Por ahora los de Kioto no se han pronunciado de forma clara sobre el posible lanzamiento de una Nintendo 64 Mini, pero a principios del presente año la Gran N realizó un movimiento muy similar con el mando de SNES, que terminó concretándose en el anuncio de la esperadísima SNES Mini. ¿Ocurrirá lo mismo con la consola de 64 bits? No es descabellado pensar también en la posibilidad de un relanzamiento del mando, destinado a Nintendo Switch, para disfrutar por ejemplo de los títulos de N64 en la Consola Virtual. En cualquier caso, por ahora no hay nada oficial.