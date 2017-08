Agencia

Reino Unido.- Una de las características más llamativas del Nintendo Switch es su capacidad para ofrecer juego de alta calidad de forma portátil pues desde un inicio la compañía japonesa tuvo la idea de crear un sistema que abarcara distintas formas de juego de manera que puedas disfrutar en casa, fuera de ella o en los lugares más raros. Como parte de esa idea, Nintendo UK presentó el nuevo comercial de la consola que destaca su capacidad de llevar el juego a todos lados, indica LevelUP en su portal.

Como parte de su presentación en gamescom 2017, Nintendo UK liberó hoy el nuevo comercial de Switch, el cual está enfocado en el uso portátil de la consola. Bajo ese contexto, podemos ver las distintas formas en que podemos disfrutar de sus juegos, como en la comodidad de nuestro hogar o mientras viajamos; al mismo tiempo, Switch se presta para realizar un encuentro multiplayer de forma local en cualquier parte.

Junto con la muestra de las opciones de juego que tenemos con Switch, Nintendo UK también aprovechó para mostrar la oferta que la consola tiene al momento en cuestión de títulos first y third party como:

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Mario Kart 8 Deluxe

- Splatoon 2

- Skyrim

- FIFA 18

- NBA 2K18

- Rocket League

- Mario+Rabbids: Kingdom Battle